Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir: "Adaletli bir döner sermaye taslağı hazırladık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir: 'Adaletli bir döner sermaye taslağı hazırladık' - Son Dakika

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir: "Adaletli bir döner sermaye taslağı hazırladık"

6 saat önce

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, döner sermaye sistemiyle ilgili olarak, "Herkesi memnun edecek adaletli bir döner sermaye taslağı hazırladık.

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir:

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, döner sermaye sistemiyle ilgili olarak, "Herkesi memnun edecek adaletli bir döner sermaye taslağı hazırladık. Çalışmalarımız sürüyor, en kısa zamanda neticelendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Eldemir, Kızılcahamam'da sendika tarafından düzenlenen "Türkiye Buluşması" programına katıldı.

Bakanlık olarak Sağlık-Sen'in çalışmalarını önemsediklerini belirten Eldemir, sağlıkta şiddetin önlenmesi için yaptırımların hayata geçirileceğini ifade etti.

Eldemir, "Yakın zamanda sağlıkta şiddeti önleyecek eylem planımızı açıklayacağız. Sağlık çalışanlarının hasta yükünü azaltan ve fiziksel ortamlarını düzelten bir yaklaşımla eylem planımızı hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

Döner sermaye sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Eldemir, "Herkesi memnun edecek adaletli bir döner sermaye taslağı hazırladık. Çalışmalarımız sürüyor, en kısa zamanda neticelendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Döner sermaye yönetmeliği yenilenecek"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da "Sağlık-Sen olarak taleplerimizin ilk sırasına döner sermaye yönetmeliğinin yenilenmesini koyduk." bilgisini verdi.

Göreve geldiklerinde ilk iş olarak Döner Sermaye Komisyonu kurduklarını belirten Durmuş, hazırladıkları taslağı Bakanlığa ilettiklerini kaydetti. Durmuş, "Bakan Yardımcımızın açıklamalarını önemli buluyoruz. Verdiğimiz mücadeleyle binlerce sağlık çalışanını mağdur eden döner sermaye yönetmeliği yenilenecek. Bundan sonra da sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının alın terinden aldığımız güçle mücadelemize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Halil Eldemir, Kızılcahamam, Sendika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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