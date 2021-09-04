Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medyada DSÖ ile yarışıyor - Son Dakika

- Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medyada DSÖ ile yarışıyor

Dr. Fahrettin Koca'nın takipçi sayısı pandemiyle birlikte 70 kat arttı, 7 milyon 400 bine ulaştı

Dünya, pandemi gelişmelerini sağlık bakanlarının sosyal medya hesaplarından takip etti

Pandemi döneminde ülkelerin sağlık bakanlarının takipçi sayıları katlanarak arttı

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcı Doç. Dr. Ayşad Güdekli:

"insanlar bu hesapları takip ederek habere ulaşmaya, gündemi yakalamaya ihtiyaç duyuyor"

"Bu aynı zamanda bizim insanımızın sağlık konusunda ne kadar duyarlı olduğunu da gösteriyor"

ANTALYA - Dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca can kaybına neden olan Covid-19 virüsü etkisini devam ettirirken Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde küresel pandemi ilan edilmişti.

Bu süreçte insanlar Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada Covid-19 gündemini sosyal medyadan takip etmeye başladılar. Bu durum ise sosyal medya kullanımını yaygınlaştırdı. Pandemi döneminde en büyük artış 70 kat artışla Türkiye'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hesabında yaşanırken Koca'nın takipçi sayısı 106 binlerden 7 milyon 400 binlere yükseldi. Koca bu artışla halen 9.7 milyon takipçisi olan dünya Sağlık Örgütüyle yarışıyor. Pandemi sürecinde diğer ülkelerin sağlık bakanlarının takipçi sayılarında da yüksek oranda artışlar yaşandı.

Günümüzde sık kullanılan ve artık haberleşme-bilgilendirme ağı haline gelen twitter platformunda başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere bazı ülkelerin sağlık bakanlarının takipçi sayılarında da büyük artışlar görüldü. Fransa Dayanışma ve Sağlık Bakanı Oiliver Veran, geçtiğimiz yıllarda 10 bin 100 takipçiye sahipken 2021 yılı Ağustos ayında 352 bin takipçi rakamına ulaştı. Pandemiden büyük ölçüde etkilenen Almanya'nın Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın takipçi sayısı yaklaşık olarak 184 bin 500 artış göstererek 266 bin 100 rakamını gördü. Diğer yandan, İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid 251 bin 400, İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla Roca 103 bin 200, İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza 160 bin 500 takipçiye ulaştı. Dikkat çeken bir diğer isim de Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus oldu. Salgın öncesinde sadece 361 takipçiye sahip olan hesap, pandemi döneminde 1,5 milyon takipçi kazandı. Dünya Sağlık Örgütünün kurumsal hesabı ise 9 milyon 700 bin takipçi sayısı ile zirvede bulunuyor.

"Herkes gündemi sosyal medyadan öğreniyor"

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcı Doç. Dr. Ayşad Güdekli sosyal medya üzerine yaptığı araştırmalar ve incelemeler ışığında, günümüzde sosyal medyanın bu kadar yaygın kullanmasının etkenleri nelerdir sorusuna, "Şu anda hepimizin interneti ve bilgiye en hızlı şekilde ulaşabileceğimiz araçlarımız var. Bu durumda sosyal medya, hızlı haber akışını yakalayabileceğimiz, takip edebileceğimiz en önemli mecra haline geldi. Birçok kişi artık haberleri dahi bu platformlardan takip ediyor. Herkes gündemi sosyal medyadan özellikle de twitter'dan öğreniyor" şeklinde konuştu. Doç. Dr. Ayşad Güdekli, pandemi sürecinde sosyal medya kullanımının artışına ilişkin "Pandemi dönemi çok özel bir dönem insanlık tarihinin yaşamış olduğu çok küresel ve özel bir süreç. Bu dönemde de haliyle hızlı haber alma ihtiyacı en üst seviyeye ulaşmış oluyor. Bu noktada sosyal medyada çok önemli bir pozisyona geldi. Beraberinde de uzun yıllardır kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve kamu önderi dediğimiz kişilerin düzenli ve sistematik bir şekilde sosyal medya hesaplarını kullanması sebebiyle de artık insanlar bu hesapları takip ederek habere ulaşmaya, gündemi yakalamaya ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca'nın twitter hesabında 7 milyondan fazla takipçi artışı görüldü

Ülkemiz Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın twitter hesabı pandemi döneminde büyük ilgi görüyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi ülkelerin Sağlık Bakanlarının twitter takipçi sayılarında da değişimler yaşanırken, günlük verileri twitter hesabından paylaşan Fahrettin Koca'nın pandemi öncesi ve pandemi süreci arasındaki takipçi sayısı farkına bakıldığında 7 milyondan fazla artış yaşandığı görülüyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bu 7 milyonluk takipçi sayısı farkıyla oldukça dikkat çekiyor. Doç. Dr. Ayşad Güdekli Fahrettin Koca'nın takipçi sayısındaki bu artışla ilgili "Burada Fahrettin Koca'nın twitter hesabının bu kadar yükselişinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Fahrettin Koca'nın çok düzenli bir şekilde paylaşım yapması. Eğer bu kadar sistemli olmasaydı bu derece yüksek bir takipçi artışı olacağını düşünmezdim. Ama biz de yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki her gün düzenli olarak paylaşım gerçekleştiriyor ve bilgi akışını buradan sağlıyor. Hepimiz onun yazmış olduğu tweetlerle takip ediyoruz süreci. Dünya genelinde de farklı bir duruma gelmiş halde. Diğer ülkelerin sağlık bakanlarının twitter hesaplarındaki takipçi sayılarında bu kadar artış göremiyoruz" dedi.

Güdekli, 'Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın takipçi sayısında bu kadar artış varken, diğer ülkelerin sağlık bakanlarının twitter hesaplarında bu artışı neden göremiyoruz?' sorusuna ise "Burada farklı dinamikler var sadece Fahrettin Koca'nın düzenli bilgi paylaşımından ziyade toplumsal farklılıklarda var. Bu aynı zamanda bizim insanımızın sağlık konusunda ne kadar duyarlı olduğunu da gösteriyor" şeklinde cevap verdi.

Fahrettin Koca'nın twitter'daki tek rakibi DSÖ oldu

Toplamda 7 milyon 400 bin takipçiye ulaşan Fahrettin Koca, 9 milyon 700 bin takipçi sayılı DSÖ ile yarışır hale geldi. Dünya Sağlık Örgütü twitter hesabında pandemi öncesinde 4,62 milyon takipçiye sahipken 2021 yılı eylül ayı itibariyle 9,7 milyon takipçiye yükseldi. Fahrettin Koca ise pandemi öncesinde 106,363 takipçiye sahipken 2021 Eylül ayı itibariyle 7 milyon 400 bin takipçi sayısına ulaştı. Bu istatistikler sorulduğunda Güdekli, "DSÖ'nün 9 milyon takipçi sayısı var, Fahrettin Koca'nın da 7 milyonun üzerinde, belki de 6 ay sonra DSÖ'yü de geçecek. Aslında bu toplumun sağlığını ne kadar ciddiye aldığının önemli bir göstergesi. Olağanüstü bir durum olduğunda insanlar sağlığını önemsemek durumunda kalıyorlar. Toplumsal ve küresel olaylar konu itibariyle hangi bakanı ilgilendiriyorsa tabi ki o bakanın da takip edilme oranı artıyor" ifadelerini kullandı.

"Sağlık Bakanı'nın sağlıklı bilgi paylaşımı"

Doç. Dr. Ayşad Güdekli "DSÖ'nün takipçi sayısı oranının pandemi öncesi ve pandemi sürecinde 5 kat arttığını görüyoruz. Fahrettin Koca'nın twitter hesabındaki takipçi sayısının ise 70 kat arttığını görüyoruz. Dünyadaki hiçbir ülkenin sağlık bakanında da böylesine bir artış oranı görmedik. Bunun da sebebinin ben tabii ki de hem sağlık bakanının sağlıklı bilgi paylaşımıyla alakalı olduğunu hem de toplumun hassasiyetinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.