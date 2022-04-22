Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

22.04.2022 21:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhanesinde sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı.

Adıyaman Üniversitesi kampüsünde tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Koca, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti.

Hastanenin yemekhanesinde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya gelen Koca, iftarın ardından hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Bakan Koca'ya, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin eşlik etti.

YORUMLAR
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fahrettin Koca, Araştırma, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı - Son Dakika


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