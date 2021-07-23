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Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı üstüne uyarı: Yarın daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı üstüne uyarı: Yarın daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız

23.07.2021 08:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bine yaklaşan vaka sayılarından sonra sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Tedbirlere uyma ve aşı çağrısı yapan Koca, "Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından uyarılarını sürdürüyor. Koronavirüs vaka sayısının 9 bin 586'ya yükselmesinin ardından kurallar ve aşıyla ilgili peş peşe paylaşımlar yaptı.

"YARIN DAHA YÜKSEK VAKA SAYISIYLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Vaka sayısının yarın daha yüksek olacağının altını çizen Koca, "Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım." uyarısını yaptı.

"KURALLAR VE AŞIYLA KONTROLÜ ELE ALALIM"

Vaka sayılarıyla ilgili endişelendiren paylaşımının öncesinde Bakan Koca aşı çağrısı yaparak, "%63'ümüz en az bir doz aşımızı olduk. Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir. Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım." dedi.

"VAKA SAYILARI 2 HAFTADA 2 KATINA ÇIKTI"

Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarında artışa dikkat çektiği paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Yeni vaka sayıları 2 haftada 2 katına çıktı. Çözüm: Şu andan itibaren sıkı tedbir, ilk fırsatta aşı. İlk doz ve devam dozları için sağlık kurumlarımız gece gündüz emrinizde. 9.586 olan vaka sayısını geriletelim.

Vaka artışı sonrası Bakan Koca'dan uyarı üstüne uyarı: Yarın daha yüksek bir sayıyla kaşılaşacağız

VAKA SAYILARI 10 BİNE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığı'nın 22 Temmuz'da açıkladığı 24 saatlik verilere göre, 9 bin 586 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 52 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 93 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 214 bin 196'ya yükseldi.

20 MAYIS'TAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI GÖRÜLDÜ

Türkiye'de bugün açıklanan tabloyla birlikte 20 Mayıs vaka sayısı da geçilmiş oldu. 20 Mayıs 2021 açıklanan son 24 saatlik vaka tablosunda 9 bin 385 yeni vaka tespit edilirken, 207 de vefat kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı üstüne uyarı: Yarın daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı üstüne uyarı: Yarın daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız - Son Dakika


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