Bakan Koca: Kullandığım bir cümle çarpıtıldı - Son Dakika
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Bakan Koca: Kullandığım bir cümle çarpıtıldı

27.06.2022 23:42
Bakan Koca: Kullandığım bir cümle çarpıtıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hekimlerle yaptığı toplantıda kullandığı bir cümlenin çarpıtıldığını belirterek, "Yeni Malpraktis Yasasını hekimlere dünyadan örnek vererek anlatırken kullandığım bir cümle çarpıtıldı. 'Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' cümlesi yasayı gerektiren süreci tarif ediyor. Gerçek videoda. Çarpıtma ise kasta girer" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Kullandığım bir cümle çarpıtıldı - Son Dakika

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