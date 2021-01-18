Sağlık Bakanı Koca: 830 bin sağlık çalışanımız aşının ilk dozunu oldu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulaması kapsamında toplam aşılanan kişi sayısı 832 bin 675'e ulaştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor.

"DÜNYADAKİ EN HIZLI UYGULAMALARDAN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bu kapsamda, 832 bin 675'in üzerinde kişi Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek." dedi.