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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de diyabet ortalamanın çok üzerinde"

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de diyabet ortalamanın çok üzerinde"ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada toplam diyabetli sayısının 500 milyona ulaştığını, Türkiye'de ise son beş yılda görülme sıklığı yüzde 13.7'den 13.5'e düşse de ortalamanın çok üzerinde olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: " Türkiye'de diyabet ortalamanın çok üzerinde"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada toplam diyabetli sayısının 500 milyona ulaştığını, Türkiye'de ise son beş yılda görülme sıklığı yüzde 13.7'den 13.5'e düşse de ortalamanın çok üzerinde olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de Dünya Diyabet Günü vesilesiyle düzenlene etkinliğe katıldı. Bakan Koca, Şeref Holü'nde düzenlene etkinlikte 'Dünya Diyabet Günü' olduğunu hatırlatarak, "Diyabet her geçen gün sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada toplam diyabetli sayısı 500 milyona ulaştı. Türkiye'de ise görülme sıklığı yüzde 13.7'den 13.5'e son beş yılda inse de ortalamanın çok üzerinde olmaya devam ediyor. Tip 2 diyabetin önlenebilir olduğunu biliyoruz. Obezitenin, genetik yatkınlığın, hareketsizliğin burada önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede farkındalığı oluşturmak için vekil arkadaşlarımızı vücut kitle endeksini, tansiyon ve kan şekerlerini ölçerek diyabet risk testinden geçiriyoruz. Şu ana kadar yoğun bir başvuru oldu, yarım saatte 45 kişiden 7 kişide diyabet tanısı aldığını belirttiler" diye konuştu.

Diyabeti önlemek için düzenli uyku, hareketin, doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Koca, terminallerde ve havaalanlarında vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:30 Kaynak: İHA
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