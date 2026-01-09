Sağlık Bakanı'ndan Sağlıklı Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Sağlık

Sağlık Bakanı'ndan Sağlıklı Türkiye Vurgusu

09.01.2026 12:32
Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık hizmetleri başarısını ve yeni hastane projelerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye, sağlık hizmetleri anlamında özellikle son 24 senede çok büyük bir yol katetti. Bugün dünyanın 165 ülkesindeki insanlar, sağlık hizmeti almak için ülkemize geliyor." dedi.

Memişoğlu, Balıkesir Valiliğinde Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında, kentte gün boyunca katılacağı programlarda, sağlık hizmetlerini, yatırımları değerlendireceklerini, vatandaşların sağlığını korumak ve ihtiyaçları olduğunda daha iyi sağlık hizmet almaları için toplantılar yapacaklarını söyledi.

Balıkesir'de sağlık alanında devam eden inşaatlara değinen Memişoğlu, "Sındırgı ilçesinde devlet hastanesi inşaatımız vardı. Maalesef inşaat sürecinde müteahhitlerin bırakmasıyla sorunlar yaşamıştık ama bu problemleri çözdük. Yeni ihalemizi yaptık, yer teslimini de yaptık. Allah nasip ederse 2026'nın ortasında milletimizin hizmetine bu hastaneyi sokacağız." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, kent merkezindeki devlet hastanesinin inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, şunları anlattı:

"Edremit'te 300 yataklı hastanemizin de Kepsu'taki hastanemizin inşaatı da devam ediyor. Bandırmalı hemşehrilerimize bir müjdemiz de var. Bandırma'da 300-350 yataklı, kapasitesi artırılabilecek bir hastanenin proje ihalesine en kısa zamanda çıkıyoruz. İnşallah 2026'da onun projesini bitirip inşaatına da önümüzdeki sene başlayacağız. Bandırma'da hem üniversitemiz hem üniversite hastanemiz var. Oradaki vatandaşlarımıza bu hizmeti sunmak için projeyi hazırlayacağız."

"İnsanlarımızın kötü alışkanlıklardan kurtulmasını sağlamaya çalışacağız"

Sağlıkla ilgili problem olduğunda, insanlar hastalandığında onları tedavi etmeye ve iyileştirmeye hazır olduklarını dile getiren Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye, sağlık hizmetleri anlamında özellikle son 24 senede çok büyük bir yol katetti. Bugün dünyanın 165 ülkesindeki insanlar, sağlık hizmeti almak için ülkemize geliyor. En büyük hedeflerimizden bir tanesi, toplumumuzun sağlıklı kalması, hastalanmaması. Onun için 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Onun için vatandaşlarımıza hastalanmadan bedenlerine bakmalarını ve sağlıklı kalmak için kötü alışkanlıklardan, sigara, tütün gibi maalesef insanımıza zarar veren bu alışkanlıklardan uzak durmasını ve başlamış olanların da bırakması için her türlü yardıma hazır olduğumuzu bir daha ifade etmek istiyorum. Çünkü yaklaşık 3'te 1'i sigara içen bir toplumda yaşamak istemiyoruz. Sağlık Bakanı olarak özellikle topluma bunun beraber bırakılabileceğini, sağlığımıza zarar veren bu alışkanlıklarından uzak durulması gerektiğini ifade etmek istiyorum. İlacıyla, önerisiyle, hekimiyle, sigara bırakma polikliniklerimizle insanlarımızın bu kötü alışkanlıklardan kurtulmasını sağlamaya çalışacağız. Vatandaşlarımızın da niyetinin ve bırakma isteğinin olduğunu bildiğim için söylüyorum, lütfen sağlık tesislerimizi, 171 sigara bırakma polikliniğimizin çağrı merkezini arasınlar."

Kemal Memişoğlu, sağlıklı hayat merkezlerinde diyetisyenlerden psikoloğa, çocuk gelişimciden fizyoterapiste, pilates salonundan kanser tarama ünitelerine kadar her türlü hizmetin ücretsiz verildiğini anımsatarak, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak bu hizmetlerden faydalanılabileceğini ifade etti.

Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlarımızın hastalanmamak için hastalıkla ilgili önlemleri almak için kilosunu, diyetini veya egzersizini sağlamak için sağlıklı hayat merkezlerine gitmelerini, oradan danışmanlık hizmetlerini almasını istiyoruz. Çocuğunuz eğer okulda başarısızsa veya yaramazlık yapıyorsa çocuk gelişimcisinden aile terapistine, gebe okuluna kadar her türlü hizmeti verebilen alanları olan sağlıklı hayat merkezlerimize özellikle toplumun gitmesini ve oradan hizmet almalarını, sağlıklı kalmalarını sağlamalarını istiyoruz."

Memişoğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan eşlik etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na yürüyen Memişoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu. Bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Memişoğlu, burada bir kişiden sigarayı bırakması için söz aldı.

Kaynak: AA

