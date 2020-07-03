Sağlık Bakanı'nın 'örnek' gösterdiği Samsun'da 'rehavet' uyarısı - Son Dakika

Sağlık Bakanı'nın 'örnek' gösterdiği Samsun'da 'rehavet' uyarısı

Sağlık Bakanı'nın 'örnek' gösterdiği Samsun'da 'rehavet' uyarısı İl Sağlık Müdürü Oruç: "Vaka sayısındaki düşüşü devam ettirmek için rehavete kapılmamak gerekiyor" Pandemide örnek şehir Samsun'da 'tedbire özen başarının anahtarı' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse karşı tedbirlerin...

Sağlık Bakanı'nın 'örnek' gösterdiği Samsun'da 'rehavet' uyarısı

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İl Sağlık Müdürü Oruç: "Vaka sayısındaki düşüşü devam ettirmek için rehavete kapılmamak gerekiyor"

Pandemide örnek şehir Samsun'da 'tedbire özen başarının anahtarı'

SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse karşı tedbirlerin iyi uygulandığı iller arasında Samsun'u örnek gösterdi. Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise, "Samsun'da vaka sayısındaki düşüşü devam ettirmek için rehavete kapılmamak gerekiyor. Maskeye, mesafeye ve el hijyenine uymaya devam etmemiz lazım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında vaka sayılarının ve tedbirlerin uygulanmasında örnek iller arasında Samsun'u da gösterdi. İl Sağlık Müdürü Oruç ise pandemiyle ilgili ilk olarak bir operasyon merkezi kurduklarını belirtti. Bu operasyon merkezinde Samsun'la ilgili her türlü çalışmayı yürüttüklerini söyleyen Oruç, "Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan vaka sayısındaki düşüş ve tedbirlerdeki uygulama da örnek il olarak gösterilen Samsun'da 'bu işi nasıl başardık' diye sorarsanız, ilk olarak operasyon merkezini kurduk. Bu operasyon merkezinde Samsun'la ilgili her türlü çalışmayı malzemelerin tedarik kısmından, filyasyon çalışmasına kadar hastanelerin işleyişinden ilçe sağlık müdürlüklerinin işleyişine kadar her türlü planlamayı burada yaptık. Samsun Valiliği koordinasyonunda alınan kararları tüm kamu ve kuruluşlar ile iş birliği içerisine girerek çok güzel bir şekilde uyguladık. Vatandaşlar da bu kararları uyguladılar. Bunun sonucunda korona pandemisiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürdük" diye konuştu.

"Korona virüsü tedbirlerle yeneceğiz"

Başarının devam etmesi ve vaka sayısının daha da azalması için rehavete kapılınmaması ve başarının anahtarı 3 kuraldan (maske + mesafe + el hijyeni) asla taviz verilmemesi gerektiğini ifade eden Oruç, "Haziran başından itibaren yeni normalleşme döneminde ister istemez bir rehavet oldu. İller arası hareketlilikten dolayı vaka sayılarında oynamalar oldu. Samsun, Karadeniz'e açılan bir noktadır. Orta Anadolu'dan çok fazla misafirlerimiz gelmektedir. Denizimiz güzel fakat biz insanları uyarıyoruz. Tedbirleri elden bırakmayalım. Asker uğurlamaları, nişanlar, düğünler bu mevsimde daha çok olacaktır. Bunlara da dikkat ederek kalabalık oluşturmadan fiziksel mesafeye, maskeye ve el hijyenine dikkat edelim. Biz korona virüsünü bu tedbirler ile yeneceğiz" şeklinde konuştu.

"Temaslıları yerinde izole ederek vakanın yayılmasını önlüyoruz"

Her akşam ekibiyle birlikte günlük vakaları değerlendirdiklerini belirten Oruç, "Nerede riskli durum var, nerede yeni vakalar çıkmış bunların çalışması yapıyoruz. 7 gün 24 saat bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Temaslıları yerinde izole ederek vakanın yayılmasını önlüyoruz. Birçok broşür, afiş, el ilanı, videolar bunları hazırlıyoruz. Şehrin birçok farklı noktasına dağıttık ve insanların dikkat etmesi gereken konuları anlattık. Samsun'un bu başarısı devam ettirmek ve vaka sayısındaki düşüşü devam ettirmek için rehavete kapılmamak gerekiyor. Maskeye, mesafeye ve el hijyenine uymaya devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı'nın 'örnek' gösterdiği Samsun'da 'rehavet' uyarısı - Son Dakika
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