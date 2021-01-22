Sağlık Bakanlığı, Datça'ya tam donanımlı ambulans gönderdi - Son Dakika

Emeği geçenlere teşekkür eden Keleş, şunları kaydetti:

AK Parti Datça İlçe Başkanı Fatih Keleş , konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tam donanımlı ambulansın hizmete girdiğini bildirdi.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan, Datça Pa­la­mut­bü­kü Sağ­lık Oca­ğın­da kul­la­nıl­mak üzere gönderilen tam do­na­nım­lı am­bu­lans, düzenlenen törenle teslim edildi.

'Dönerle dans' rezaletinde yeni gelişme! İki kafadar ve firmaya ceza yağdı

Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi

Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı