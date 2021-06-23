Üye Girişi
Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki

23.06.2021 18:03

Koronavirüsle mücadelede aşılamanın yaygınlaşması adına Sağlık Bakanlığı tarafından Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz'ın rol aldığı kamu spotları yapıldı. Kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz, "Aşı kampanyasına katkı vermemizi isteyen Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederim. Bu destek için 'para' aldığımızı düşünmek için gerçekten aptal olmak gerekir" ifadelerini kullanarak iddialara tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'nca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sinema sanatçıları Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz'ın yer aldığı kamu spotları hazırlandı.

KAMU SPOTUNDA ROL ALDI

Komedyen Cem Yılmaz, paylaşılan kamu spotunda, "Birazdan söyleyeceklerim size komik gelmeyebilir ama yüzümüzü güldürecek. Koronavirüs şakası yok ama çaresi var. Sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım. Olur mu?" ifadelerini kullandı.

PARA ALDINIZ İDDİALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyadan gelen "Para aldınız" iddialarına Cem Yılmaz, "Aşı kampanyasına katkı vermemizi isteyen Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederim. Bu destek için 'para' aldığımızı düşünmek için gerçekten aptal olmak gerekir. Teşekkürler" paylaşımını yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para rol aldığı iddia edilen Cem Yılmaz, açtı ağzını yumdu gözünü

Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi! Aşıyla ilgili kamu spotunda rol aldı

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Cem Yılmaz, Kamu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama 18:06 Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız 17:51 Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar 17:44 Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar
KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı 17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları 17:17 Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil 17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu 16:19 Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor 16:03 Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor

Son Dakika Haberleri
18:03 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
17:04 "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
16:33 Bakanlık, 81 ile YKS genelgesi gönderdi! Sınava girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü         
18:12
Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum         
17:52
Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor         
17:45
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı         
17:43
Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira         
17:29
Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu         
17:16
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı         
16:16
İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum         
15:35
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 18:20:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement