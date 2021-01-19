Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a 8 yeni ambulans gönderildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a 8 yeni ambulans gönderildi

19.01.2021 13:31
Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a 8 yeni ambulans gönderildi, System.String[]

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a tahsis edilen 8 ambulans düzenlenen törenle İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a tahsis edilen 8 ambulans düzenlenen törenle İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Mahmut Çuhadar, 112 Acil Sağlık hizmetlerinin önemine değindi.

Yeni ambulansların sağlık hizmetlerine güç katacağını vurgulayan Çuhadar, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızca ilimize 1'i yeni doğan toplam 8 tam donanımlı gönderilmiştir. Yeni gelen 8 ambulans ile birlikte, ilimizde ambulans hizmeti veren sayısı 56'ya yükselmiştir. Yeni gelen ambulanslardan 3'ü merkeze, 2'si Kahta, 1'i Besni, 1'i Gölbaşı 1'i ise Gerger ilçemize dağıtılacak ve hizmetlerine devam edecektir. Bunların tamamı Acil Sağlık İstasyonlarına tahsis edilecektir. İhtiyaç halinde sağlık Bakanlığımıza bağlı hava operasyon merkezinden uçak ambulansta talep edilerek, vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektedir. Ambulansların ilimize gönderilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Törene AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sağlık İl Müdürü Erdoğan Öz, 112 Komuta Kontrol Başhekimi İshak Karakurt katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar ambulansları inceledi.

Sağlık Bakanlığı, Ambulans, Adıyaman, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a 8 yeni ambulans gönderildi - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı Hint ilaç şirketi Bharat Biotech: Hamileler ve alerjisi olanlar "Covaxin" Kovid-19 aşısı yaptırmasın Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü
Oğlunu trafik kazasında kaybeden eski vekilden açıklama: Oğlum, alkollü sürücünün arkadan çarpmasıyla hayatını kaybetti Oğlunu trafik kazasında kaybeden eski vekilden açıklama: Oğlum, alkollü sürücünün arkadan çarpmasıyla hayatını kaybetti         
13:50
Çin aşısının üreticisi Sinovac'tan açıklama: İkinci doz 3 hafta sonra yapılırsa etkinlik oranı yüzde 70'e kadar ulaşıyor Çin aşısının üreticisi Sinovac'tan açıklama: İkinci doz 3 hafta sonra yapılırsa etkinlik oranı yüzde 70'e kadar ulaşıyor         
13:37
Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti         
12:57
Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti         
12:37
Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada         
12:11
Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu         
11:27
Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak         
10:39
Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
10:11
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 14:06:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a 8 yeni ambulans gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei