Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları, https://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Sonuçlara göre, 373'ü ortaöğretim, 606'sı ön lisans ve 2 bin 21'i lisans düzeyinde olmak üzere 3 bin personel Sağlık Bakanlığının sözleşmeli kadrolarına yerleştirildi.

KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

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