Sağlık Bilimleri Enstitüsü Orpheus'a hazırlanıyor - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Orpheus'a hazırlanıyor

11.11.2020 15:06
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Orpheus'a hazırlanıyor, System.String[]

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetimi, Sağlık Eğitiminde Kalite Güvencesi kapsamında hizmet veren Orpheus (Organisation of PhD in Biomedicine and Health Sciences European System) süreci ile ilgili Üniversite üst yönetimine bilgi verdi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetimi, Sağlık Eğitiminde Kalite Güvencesi kapsamında hizmet veren Orpheus (Organisation of PhD in Biomedicine and Health Sciences European System) süreci ile ilgili Üniversite üst yönetimine bilgi verdi.

Orpheus hakkında bilgi veren Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşah Çeçener, "PhD eğitiminde kaliteyi arttırma çalışmalarında rehber olarak kullanılmak üzere uluslararası kabul gören standartlara olan ihtiyaç bilinmektedir. Orpheus, Sağlık bilimleri Enstitülerinde yürütülen Doktora Eğitiminde temel standartları, iyi uygulamaları geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen ve Doktora programlarından mezun olan bireylerin sahip olacakları yeterliklerin standartlarını yükseltmeyi amaçlayan uluslararası bir organizasyondur.

Orpheus 40 ülkeden 105 üyeye sahiptir. Ülkemizden Dokuz Eylül, Hacettepe ve Kocaeli Üniversiteleri etiket sürecini tamamlamış olup, 10 üniversitemizin üyeliği mevcuttur" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün Doktora Eğitiminde temel standartların oluşturulması ve kalitenin iyileştirilmesi amacıyla dahil olmayı planladığı Orpheus'a üyelik ve etiket süreci ile ilgili çalışmalar BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Funda Coşkun'a sunuldu. Toplantı sonunda Ocak 2021'de Orpheus'a üyelik başvurusunun yapılması, 2022 başı itibariyle de etiket alma başvurusunda bulunulması, bunun için de çalışmalara hemen başlanılması kararı verildi. - BURSA

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Orpheus'a hazırlanıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bilimleri Enstitüsü Orpheus'a hazırlanıyor - Son Dakika


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