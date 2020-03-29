Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane öğrenci yurdunu, pandemi hastanesi ilan edilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan, doktor hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının kullanımına sundu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, "Öncelikle vatan müdafaasının sadece cephede olmadığını kahramanlıklarıyla ve özverileriyle bugün bir kez daha gösteren sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyayı tehdit eden Kovid-19 virüsünün yayılımının önlenmesi için Türkiye'nin ulusal düzeyde topyekun mücadele yürüttüğünün altını çizen Erdöl, Sağlık Bakanlığı ile afiliasyon protokolü olan 58 eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan öğretim üyelerinin bu mücadelenin en ön safında görevlerini yaptıklarını aktardı. Prof. Dr. Erdöl, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde birçok öğrenci yurdu ilgili Bakanlıklar tarafından karantina amaçlı vatandaşlarımızın kullanıma açılmıştır. Üniversitemizle afiliye ve aynı külliye içinde yer alan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenmiş olup, hastanede 7/24 çalışma esaslı hizmet veren sağlık personelimizin dinlenme ihtiyaçları ve hastanedeki icap durumları için öğrenci yurtlarımızı, enfeksiyon kontrol tedbirleri alınarak geçici olarak sağlık personelinin kullanımına tahsis ettik.

Bu amaçla öncelikle hiç öğrenci girişi olmayan boş odalar değerlendirilmiş ve ihtiyaca göre belli sayıda öğrenci odaları ilave edilmiş olup, odaların ortak alanlarında bulunan öğrencilere ait eşyalar bir komisyon marifetiyle toplanıp numaralanarak paketlenmiş ve yurtlarda 24 saat güvenlik kamerası ile takip edilen güvenli bir alanda muhafaza altına alınmıştır.

Geçtiğimiz zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde en kısa zamanda atlatmayı Allah'tan niyaz ediyorum."