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Sağlık Bilimleri Üniversitesinde mezuniyet töreni

1 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde mezuniyet töreni, System.String[]
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, törende, üniversitenin Sultan Abdülhamid Han'ın İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te kurduğu Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ve destekleriyle kurulduğunu belirtti.
Her geçen gün akademik altyapılarını güçlendirdiklerini, açtıkları bölüm ve programlarla Türkiye'nin yetişmiş insan kaynaklarına katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Erdöl, geçen hafta meslek yüksekokulu bünyesinde Somali'de eğitim faaliyetlerini yürüten Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mezuniyet programına katıldığını aktardı.
Prof. Dr. Erdöl, "Sınırlarını kürre-i arz olarak belirlemiş, hizmet alanını insanlığın tamamıyla ifade etmiş, en zor zamanlarda dahi yardım elini asla mazlum ve ihtiyaç sahibi coğrafyalardan eksik etmemiş son evrensel imparator Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han'ı açtığı bu kapılar için rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bunun bir başlangıç olduğunu ve ecdadımızın ardında attığımız ve atacağımız adımların mütevazi ama elzem bir adım olarak devam ettirme gayretinde olacağımızın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.
"Hastalarla ilgilenirken yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmeyin"
Meslek yüksekokulunda 397 öğrenci ve 10 programla eğitime başladıklarını kaydeden Erdöl, bu yıl 24 programa ulaştıklarını belirterek, Somali, Türkmenistan, Suriye, Azerbaycan, Özbekistan gibi 52 farklı ülkeden 171 misafir öğrenci, 37 askeri öğrenci olmak üzere 2 bin 479 öğrencinin okulda eğitim gördüğünü belirtti.
Erdöl, 21 programdan 88'i misafir öğrenci olmak üzere 637 öğrenciyi mezun ettiklerini aktararak, öğrencilere şu şekilde seslendi:
"Zorlu bir eğitim programını başarıyla tamamladınız. Bu tören sizin topluma, bir anlamda insanlığa hizmet vermek üzere hazır olduğunuzu ilan ettiğiniz bir geçiş törenidir. Artık sağlık sektöründe bizzat hastalarla yüz yüze olacaksınız. Bu yüzden hastalarla ilgilenirken yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmeyin. Hepinizin vatanına milletine bağlı, milletimizin değerleriyle barışık, mesleğini en iyi şekilde yapma gayretinde olan, insana saygıyı hiçbir koşulda ihmal etmeyen, kendinizi emanet etmekten çekinmeyeceğiniz kadar güvenilir ve bilgili, mesleğinde her zaman etik davranış gösterme becerisine sahip bireyler olacağınıza inancım tamdır."
Törende, mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri, dereceye giren öğrencilere ise ödülleri takdim edildi. Öğrenciler, mezuniyet pastası kesti, keplerini havaya attı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:45 Kaynak: AA
Hamidiye, Güncel
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