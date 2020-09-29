Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, Diyarbakır'da kınandı - Son Dakika

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde görevli sağlık çalışanları, meslektaşlarına yönelik şiddeti düzenledikleri basın açıklamasıyla kınadı. Açıklamayı yapan Tüm Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Cihan Okçu, sağlık çalışanlarının fedakarlık karşısında görmüş oldukları şiddettin kendilerini hayrete düşürdüğünü belirterek, "Bizler sağlık sendikaları olarak şiddetin her türlüsünü esefle kınıyoruz" dedi.

Diyarbakır'da Tüm Sağlık İş Sendikası, Tüm İş Konfederasyonu, Huzur Sağlık Sen, Şehit Gazi-Sen Sağlık ve Sağlık Emekçileri Sendikası üyeleri, Dicle Üniversitesi Hastaneleri önünde bir araya gelerek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı. Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Tüm Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Cihan Okçu, koronavirüs salgınıyla mücadelenin yalnızca sağlık çalışanlarıyla yeterli olmadığını ve herkese görev düştüğünü söyledi. Sağlık çalışanlarının fedakarlık karşısında görmüş oldukları şiddetti kınadıklarını söyleyen Okçu, "Sağlık emekçilerimizin bu fedakarlığı karşısında son zamanlarda görmüş olduğu şiddet ise bizleri hayrete düşürmektedir. Bu bağlamda; Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık emekçilerimize yapılan şiddet eylemine karşı yine yasalar ve önlemler sağlıkçılarımızı korumaya yetmemiş, sağlık emekçilerimiz kendi imkanları dahilinde kurdukları barikat sayesinde şiddet eyleminden kendilerini muhafaza etmişlerdir. Keza yine bir sağlık emekçimizin maskesini takmayan bir vatandaşı uyarması üzerine gözünü kaybedecek noktaya gelmesi, sağlıkta şiddetin geldiği boyutu gözler önüne sermiştir. Bizler sağlık sendikaları olarak şiddetin her türlüsünü esefle kınıyoruz" dedi.Okçu, Cumhurbaşkanlığı'nın esnek çalışma genelgesiyle hastaneye geliş gidişlerin minimize edilmesine olanak verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, Dicle Üniversitesi Hastane Yönetim Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı'nın genelgesinin aksine karar alarak, çalışanlar arasında eşit uygulama ilkesinin ihlal edildiğini, bunun düzeltilmesini talep ettiklerini belirtti.