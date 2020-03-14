Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete makyajlı tepki - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete makyajlı tepki

ANKARA - Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi çalışanları, sağlık alanındaki şiddete "yara makyajı" ile dikkat çekti. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık personeline uygulanan şiddete tepki gösteren görevliler, hastalara yüzlerine yaptıkları "yara makyajı" ile hizmet verdi.

Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenledikleri programda farklı bir etkinliğe imza attı. Sağlık personeli yüzlerine uyguladıkları yara makyajı ile hastalara hizmet verirken sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete de dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nail Ersöz farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "14 Mart aslında insanın içinde olan bir olay. Sıkıntısı olan insanlarla onların yardımına koşan insanların arasındaki diyalog ürünü. Bazen hekimler ya da sağlık çalışanları aleyhinde istenmeyen olaylar olabilir. Ama şunu unutmamak lazım; biz öncelikle sevilen ve güvenilen bir insan olmak daha sonra da sıkıntısı olan insanların yanında olduğumuzu bilmek esastır. Hastalarımızın da bu konunun farkında olması, bizim için en güzel unsurdur. Hastaların sağlığı ve mutluluğu bizim en büyük mutluluk kaynağımız. İnsanın olduğu her yerde şiddet var. Hepimiz karşımızdaki insanın önce insana olduğunu düşünmeliyiz. Şiddet olmadığında mutluluk daha fazla olacaktır. Bir meslekten öte hayat tarzı olan bir işimiz mevcut. İnsanları sevmek ön koşulumuz" diye konuştu.

Acil Servis Hekimi Dr. Mehmet Demirel ise bugün gerçekleştirdikleri etkinlik ile sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete dikkat çekmek istediklerine işaret ederek, "Bu konuda arkadaşlarımızla farkındalık oluşturmak istedik. Tabi çok ürkütücü oluyor. Kendi mesleğim olduğu için empati yapıyorum, kendi başıma da gelebilir. Acil servis bu konuda en riskli gruplardan bir tanesi. Hastalar acil gelişmiş bir olayla geliyorlar ve biraz sabırsız olabiliyorlar. Kendi başıma da gelebileceği için hem meslektaşlarım hem kendim adına üzülüyorum. Sağlık çalışanları fedakarlık yaparak bu işi yapıyorlar. Hele şu dönemde salgın döneminde insanlar birbiriyle selamlaşmaya korkuyor. Biz fedakarca çalışıyoruz, korkusuzca hastalara dokunuyoruz. Zor şartlarda çalışıyor sağlık çalışanları, gece nöbeti oluyor, uykusuz çalışıyor, çalışma şartlarından dolayı onların da bizi anlayışla karşılayıp hastalar için her türlü gerekli işlemleri yapacağımızı bilmelerini istiyoruz ve şiddete varacak kabalıklar ve farklı şeyler olmasını istemiyoruz. Biz onlar için çalışıyoruz. Önceliğimiz hasta ve hasta yakınlarının iyiliği. Şiddet olaylarının son bulmasını temenni ediyoruz. Karşılıklı sevgi, saygı diyoruz" dedi.