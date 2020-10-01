Sağlık çalışanlarından döner sermaye sistemi açıklaması - Son Dakika

Sağlık çalışanlarından döner sermaye sistemi açıklaması

Ardahan Sağlık Sen Şube Başkanı Selçuk Recepoğlu, döner sermayenin dağıtım sistemi ile alakalı olarak basın açıklaması yapıldı.

Sağlık çalışanlarından döner sermaye sistemi açıklaması, System.String[]

Ardahan Sağlık Sen Şube Başkanı Selçuk Recepoğlu, döner sermayenin dağıtım sistemi ile alakalı olarak basın açıklaması yapıldı.

Sendika temsilcilerinin de katıldığı programda konuşan Şube Başkanı Selçuk Recepoğlu, "Sadece Ankara'dan sesimizi yükseltmiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında tüm teşkilatımızla aynı haykırışta bulunuyoruz. Diyoruz ki; çok geç olmadan, yanlış üstüne yanlış yapmadan sağlık çalışanlarının sesi duyulmalı ve kangren halini almış sorunları çözülmelidir" dedi.

Yıllardır konuştukları döner sermaye adaletsizliğinde ve performans uygulamasında bir arpa boyu yol alınmadığını dile getiren Selçuk Recepoğlu, "Bunlar bilinmeyen, görülmeyen sorunlar değil. En çok da bu nedenle üzülüyoruz! Ortak akıl ve alternatif çözüm önerilerine kapı aralandığında çözülemeyecek sorun olmadığı inancındayız. Önemli olan çözüm iradesinin ortaya konmasıdır. En altından en üstüne kadar hangi yetkili ile konuşsak, bize hak veriyor, "biliyoruz" diyorlar. Ancak çözüm noktasında yeterince hassas hareket edilmediğini görüyoruz. Çözümsüzlük, adaletsizlik, aşırı iş yükü, şiddet sağlık çalışanlarının kaderi olamaz. Artık her seferinde tekrarlanan yanlışlıkların, haksızlıkların son bulması gerekiyor. Ek ödeme yönetmeliğinin tümüne yönelik eleştirilerimiz bakidir. İhtiyacı karşılamak üzere geçtiğimiz hafta yapılan düzenlemeyle iyi niyet ortaya konmuş ancak sahanın haklı beklentileri yine karşılanmamıştır. Sağlık Sen olarak öneri ve eleştirilerimizi her daim yetkililerle paylaştık, paylaşmaya da devam edeceğiz" dedi.

Selçuk Recepoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Bizim bildiğimiz bir düzenleme, çalışanların hakkını hukukunu gözetmek, alın terlerinin karşılığını vermek için yapılır.

Düzenlemede genel hatlarıyla bir takım iyileştirmeler yapılmış olsa da binlerce sağlık çalışanı yine göz ardı edilmiştir.

Çalışma barışı ve huzurunu bozan bu durumu asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Biz, sağlık çalışanlarının hem gür sesi olmak hem de kazanım adresi olmak için bu yola çıktık.

Üzerimize düşeni sonuna kadar yapmaya kararlıyız.

Yetkililerden sesimizi duymalarını, artık biraz olsun sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmelerini bekliyoruz.

Gidilen yol, yol değil, çıkmaz sokak!

Sağlık çalışanları pandemi sürecinde bu ülkenin sigortası olduklarını bir defa daha kanıtladılar.

O nedenle yetkililer, bu çıkmazdan bir an önce dönerek, sağlık çalışanlarının yüzlerini güldürmek mecburiyetindeler.

Hiçbir şey için vakit geç değil.

Unutmamak gerekir ki çıkmaz sokakta geri adım atmak ilerlemenin ta kendisidir.

Vakit çok geç olmadan, yetkilileri, sağlık çalışanlarının seslerini duyarak sorunlarını çözmek için girdikleri çıkmaz sokaktan geri adım atmaya davet ediyoruz." - ARDAHAN

Sağlık çalışanlarından döner sermaye sistemi açıklaması
Sağlık çalışanlarından döner sermaye sistemi açıklaması

SAĞLIK-SEN Sendikası, Ardahan, Ankara, Selçuk, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sağlık çalışanlarından döner sermaye sistemi açıklaması - Son Dakika

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