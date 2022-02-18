Sağlık çalışanlarından 'Etkin şiddet yasası çıkarılsın' talebi - Son Dakika

İZMİR'de 2 gün iş bırakma eylemi yapan sağlık çalışanları, etkin bir şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını istedi. Aile hekimleri de Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir Tabip Odası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (İZASED), Türkiye Aile Hekimliği Uzmanları Derneği (TAHUD), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık-İş Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, sosyal haklarına dikkat çekmek için saat 12.30'da İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı.

İLK VURGU SAĞLIKTA ŞİDDETESağlık çalışanları, 2 günlük iş bırakma eylemlerinin gerekçelerini anlattı. Onkoloji ve diyaliz merkezleri, ameliyathaneler ve Covid-19 poliklinikleri gibi acil sağlık hizmetlerinin dışında hizmet verilmediği belirtildi. Caydırıcı bir sağlıkta şiddet yasası, güvenli ve insanca çalışma koşulları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi, 3600 ve 7200 kademeli ek gösterge, bilimsel ve tıbbi gereklere uygun mesleki olanak ve koşullar gibi talepler iletildi.3 GÜNLÜK GREV HAZIRLIĞI

Topluluk adına basın açıklamasını yapan İzmir Aile Hekimleri Başkanı Muhteber Çolak, 'ceza yönetmeliği' olarak da tanımladıkları Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptal edilmesini istediklerini kaydetti. Dr. Çolak, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde 14- 16 Mart tarihleri arasında 3 gün boyunca grev yapacaklarını söyledi. İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı ise fedakarca hizmet vermeye çalıştıklarını, birçok sağlık çalışanının Covid-19'a yakalandığını ve şiddete maruz kaldıklarını dile getirmek için topladıklarını vurguladı. Opr. Dr. Çamlı, talepleri yerine getirilene kadar mücadelelerinin süreceğini kaydetti.