Üye Girişi
Sağlık çalışanlarından 'Etkin şiddet yasası çıkarılsın' talebi - Son Dakika

Sağlık çalışanlarından 'Etkin şiddet yasası çıkarılsın' talebi

18.02.2022 15:20
Sağlık çalışanlarından 'Etkin şiddet yasası çıkarılsın' talebi

İZMİR'de 2 gün iş bırakma eylemi yapan sağlık çalışanları, etkin bir şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını istedi.

İZMİR'de 2 gün iş bırakma eylemi yapan sağlık çalışanları, etkin bir şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını istedi. Aile hekimleri de Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir Tabip Odası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (İZASED), Türkiye Aile Hekimliği Uzmanları Derneği (TAHUD), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık-İş Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, sosyal haklarına dikkat çekmek için saat 12.30'da İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı.

İLK VURGU SAĞLIKTA ŞİDDETESağlık çalışanları, 2 günlük iş bırakma eylemlerinin gerekçelerini anlattı. Onkoloji ve diyaliz merkezleri, ameliyathaneler ve Covid-19 poliklinikleri gibi acil sağlık hizmetlerinin dışında hizmet verilmediği belirtildi. Caydırıcı bir sağlıkta şiddet yasası, güvenli ve insanca çalışma koşulları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi, 3600 ve 7200 kademeli ek gösterge, bilimsel ve tıbbi gereklere uygun mesleki olanak ve koşullar gibi talepler iletildi.3 GÜNLÜK GREV HAZIRLIĞI

Topluluk adına basın açıklamasını yapan İzmir Aile Hekimleri Başkanı Muhteber Çolak, 'ceza yönetmeliği' olarak da tanımladıkları Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptal edilmesini istediklerini kaydetti. Dr. Çolak, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde 14- 16 Mart tarihleri arasında 3 gün boyunca grev yapacaklarını söyledi. İzmir Tabip Odası Başkanı Opr. Dr. Lütfi Çamlı ise fedakarca hizmet vermeye çalıştıklarını, birçok sağlık çalışanının Covid-19'a yakalandığını ve şiddete maruz kaldıklarını dile getirmek için topladıklarını vurguladı. Opr. Dr. Çamlı, talepleri yerine getirilene kadar mücadelelerinin süreceğini kaydetti.


Sağlık çalışanlarından 'Etkin şiddet yasası çıkarılsın' talebi
Sağlık çalışanlarından 'Etkin şiddet yasası çıkarılsın' talebi
Sağlık çalışanlarından 'Etkin şiddet yasası çıkarılsın' talebi
Sağlık çalışanlarından 'Etkin şiddet yasası çıkarılsın' talebi
Sağlık çalışanlarından 'Etkin şiddet yasası çıkarılsın' talebi
YORUMLAR
500

İzmir Aile Hekimleri Derneği, İzmir Tabip Odası, Aile Hekimliği, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarından 'Etkin şiddet yasası çıkarılsın' talebi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:14 Yemek Sepeti kuryeleri kararlı! Bugün de Alman Başkonsolosluğu önünde toplandılar, haklarını istediler!
15:13 Bakan Bozdağ, 16 yaşında katledilen Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı diledi: Olayın yakın takipçisiyim
15:11 Hobisini çiftliğe dönüştürdü! 1200 tavuğun yumurtalarıyla zengin oldu
15:07 "Ülkemizde herkes özgürdür" diyen Orhan Gencebay özür diledi: Gülşen benim evladımdır!
15:06 NASA'dan korkutan açıklama: Deniz seviyesinin yükselmesiyle sahil kıyıları sular altında kalabilir
15:01 Trabzonspor'dan bir ilk! Forma satışı 200 bini geçecek gibi duruyor
14:58 288 kişinin bulunduğu İtalyan gemisi alev aldı! Yunan makamları, herkesi kurtardığını açıklarken, ülke basını 11 kişi kayıp dedi
14:49 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu bu akşam neler olacak? Numan aklanacak mı?
14:32 Beşiktaş'ın yıldızları gasp zanlısı arkadaşlarına sahip çıktılar!
14:07 Katiller en yakın arkadaşlarıydı ama o "anne katili" damgası yedi: İntiharı düşündüm!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 15:26:39. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarından 'Etkin şiddet yasası çıkarılsın' talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement