Sağlık çalışanlarından Kovid-19 vakalarına karşı "Kimse bana bir şey olmaz demesin" uyarısı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarından Kovid-19 vakalarına karşı "Kimse bana bir şey olmaz demesin" uyarısı

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, hastalarını iyileştirebilmek için gece gündüz çalışırken artan vakalara karşı da vatandaşları uyarıyor.

Sağlık çalışanlarından Kovid-19 vakalarına karşı

Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, hastalarını iyileştirebilmek için gece gündüz çalışırken artan vakalara karşı da vatandaşları uyarıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görevli sağlık çalışanları, kentte ilk vakanın görüldüğü günden bu yana Kovid-19 tanısı konulan hastaları sağlıklarına kavuşturabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Toplum sağlığı için kendi önceliklerini hiçe sayan, olası bulaş riskine karşı günlerce evlerine gitmeyerek sevdiklerinden uzak kalan, her türlü fedakarlığı sergileyen sağlık çalışanları, korucuyu ekipmanlarla virüsten korunarak hastalara daha iyi hizmet sunmaya gayret ediyor.

Son günlerdeki vaka artışlarını endişeyle takip eden sağlık çalışanları, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda çağrıda bulunuyor.

"Tedbirlere uyarak virüsü yenebiliriz"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, Çin'den tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadelede en safta yer alan sağlık çalışanlarının yaklaşık yedi aydır canları pahasına görev yaptıklarını söyledi.

Hastanelerdeki görevlilerin Kovid-19'la savaşan hastaları için her türlü fedakarlığı sergilediğini belirten Şevli, "Virüse karşı toplum sağlığını korumaya çalışan fedakar sağlık çalışanlarımız mart ayından beri mücadelenin en ön safında yer alıyor. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz ve tüm hastane personelimiz bu süreçte yoğun emekler harcıyor. Vatandaşların da buna sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına uymasını istiyoruz. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Tedbirlere uyarak Kovid-19'u yeneceğiz." diye konuştu.

"Vaka sayılarında artışlar oldu"

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selvi Aşker ise Kovid-19 sürecinin hassasiyetle yürütüldüğünü, sağlık çalışanlarının vakaların görüldüğü ilk günden bu yana fedakarca görev yaptığını dile getirdi.

Hastaların sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını, sürekli yanlarında olarak morallerini yüksek tutmaya çalıştıklarını anlatan Aşker, şunları kaydetti:

"Toplumun bu süreçte daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Yaz aylarında düğünlerin yapılması ve insanların daha çok bir araya gelmesiyle vaka sayılarında artışlar oldu. Alınan önlemler sayesinde bu süreci atlatacağız. Yakınlarımızı, sevdiklerimizi ve ailemizi de korumaya çalışıyoruz. Eve gittiğimizde kendimizi izole ediyor, çocuklarımızla temasta bulunmuyoruz. Aldığımız önlemleri vatandaşlarımızın da uygulamasını istiyoruz. Birçok sağlık çalışanı, yakınlarına zarar vermemek için evine gidemiyor. Kovid-19'a yakalanan hastaların yaşadığı sıkıntıyı yakından görüyoruz. Vatandaşlarımızın, aynı sıkıntıları yaşamamaları için sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına uymalarını istiyoruz."

"Kovid-19'u hafife almayın"

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Arıkan da Kovid-19 hastalarına şifa olabilmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını aktardı.

Salgını en az kayıpla atlatabilmek için vatandaşların kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Arıkan, şunları belirtti:

"Durumu ağır olan hastalarımız var. Bu hastaların bir kısmı solunum cihazına bağlı. Ekibimizdeki görevliler gecelerini gündüzlerine katarak bu hastalarımızın sağlığına kavuşması için mücadele veriyor. Kovid-19 salgınını basite almamaları konusunda vatandaşları uyarmak istiyorum. Kimse, 'Ben gencim ya da kronik hastalığım yok bana bir şey olmaz' demesin. Kovid-19 tanılı 80 yaşında bir hasta yoğun bakımdan çıkabiliyor ama 34 yaşındaki bir hastayı kaydedebiliyoruz. Bu virüs genç, yaşlı fark etmeden herkeste farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor."

Solunum cihazıyla nefes almanın çok zor olduğunu vurgulayan Arıkan, Allah kimseye bu durumu yaşatmasın. Vatandaşların kendilerini korumaları, maskesiz dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerekiyor." sözlerine yer verdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarından Kovid-19 vakalarına karşı 'Kimse bana bir şey olmaz demesin' uyarısı - Son Dakika

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