ABD hükümetinden enflasyona sert müdahale

Ülkemiz dahil tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyona karşı yeni önlemler gelmeye devam ediyor. Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıların en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilen enflasyona karşı ABD hükümetinden sert bir önlem geldi. Enflasyonu Düşürme Yasası ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı.

Enflasyonu Düşürme Yasası Joe Biden'ın onayından da geçti

ABD Başkanı Joe Biden, sağlık, iklim ve vergi gibi konulardaki sorunlarla mücadeleyi odak alan Enflasyonu Düşürme Yasası'na resmen imzasını attı. Bu kategorilerdeki programlara yönelik 369 milyar dolarlık yatırımı içeren yeni yasa kapsamında ülkenin kasasına önümüzdeki 10 yıl içinde 750 milyar dolarlık bir miktarın girmesi hedefleniyor.

Biden, tasarıya imzasını atmadan önce konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Bu yasa, iklim ve sağlık gibi konularda şimdiye kadarki en büyük adım ve koştuğumuzda belirlediğimiz tüm hedeflerimize ulaşmak için cesurca ek adımlar atmamıza izin verecek. Nüfus mirası tarafından boğulmuş cephe ve çit topluluklarında temiz enerji fırsatları yaratmamızı ve çok uzun süredir devam eden çevresel adaletsizlikle mücadele etmemizi sağlamayı içeriyor."

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Joe Biden, ilgili yasayı ABD tarihindeki en önemli yasalardan biri olarak lanse etti. Bunun dışında atmış oldukları bu imzayla ülke halkının kazandığını ve özel çıkarları olanların ise kaybettiğini dile getirdi. Son olarak bir dönem insanların konuyla ilgili şüphe duyduğunu, ancak imzaların atılmasıyla önemli yeni bir döneme giriş yaparak bu şüpheleri ortadan kaldırdıklarını sözlerine ekledi.

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