Son Dakika Haberleri: Sağlık Müdürü Yılmaz Evde Sağlık Hizmeti Alanları Ziyaret Etti

Sağlık Müdürü Yılmaz Evde Sağlık Hizmeti Alanları Ziyaret Etti

1 saat önce

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz evde sağlık hizmetlerine kayıtlı hastaları ziyaretlerine devam ediyor.

Sağlık Müdürü Yılmaz Evde Sağlık Hizmeti Alanları Ziyaret Etti, System.String[]
Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz evde sağlık hizmetlerine kayıtlı hastaları ziyaretlerine devam ediyor.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimine kayıtlı Merkez Kiremitocağı Mahallesinde ikamet etmekte olan Ayşe Özdemir isimli hastayı evinde ziyaret ederek kendisine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hasta ve hasta yakınlarının istek ve taleplerini dinleyen Dr. Yılmaz "Düzce'de yaşlı veya yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının, sağlık kuruluşları yerine kişinin evinde yapılması, evde sağlık hizmetlerinin önemli bir uygulaması olmakla beraber insanımızın sağlığını korumak ve yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla bireyin kendi evinde kesintisiz 7/24 hizmete devam ediyoruz" dedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:35 Kaynak: İHA

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