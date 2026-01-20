Sağlık ocağı tuvaletinde beklenmedik manzara! \'\'Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?\'\'

Ağrı'da bir sağlık ocağındaki tuvalet düzeni tartışma konusu oldu. Gazi Mahallesi 2 No'lu Sağlık Ocağı'nda erkek ve kadın tuvaletlerinin yan yana ve üst kısmının açık olduğunu belirten vatandaş, duruma tepki gösterdi.

ÜST TARAFI AÇIK

Sağlık ocağına gittiğini ve lavabonun yerini sorduğunu anlatan vatandaş, kendisine gösterilen alan karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Erkek ve kadın tuvaletlerinin aynı bölümde yer aldığını, üst tarafının ise açık olduğunu dile getiren vatandaş, bunun ciddi bir mahremiyet sorunu yarattığını söyledi.

Vatandaş, "Böyle bir manzara ile karşılaşmayı beklemiyorduk. Üst taraf açık. Oradan kendini bilmez biri diğer tarafa bakarsa kim ne cevap verecek?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE ÇAĞRI

Durumu kabul edilemez olarak nitelendiren vatandaş, Ağrı İl Sağlık Müdürü Esra Beşer'e seslenerek sağlık ocağındaki tuvalet düzenine çözüm bulunmasını istedi.