Sağlık personeli kansere yenik düştü - Son Dakika

Kayseri Devlet Hastanesi'nde teknik birim personeli olarak görev yapan Mustafa Dülger, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Kayseri İl Başkanı Sinan Yıldız sosyal medya haesabı üzerinden yayımladığı taziye mesajında, "Kayseri Devlet Hastanesi çalışanlarından sayın Mustafa Dülger beyefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri Devlet Hastanesi 'nde teknik birim personeli olarak görev yapan Mustafa Dülger , kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

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