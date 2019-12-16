Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, promosyon anlaşmasında istediğini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, promosyon anlaşmasında istediğini aldı - Son Dakika

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, promosyon anlaşmasında istediğini aldı

6 saat önce

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, sağlık çalışanlarının banka promosyonu alabilmeleri için Ziraat Bankası ile sözleşme imzalama aşamasına geldi.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, promosyon anlaşmasında istediğini aldı, System.String[]

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, sağlık çalışanlarının banka promosyonu alabilmeleri için Ziraat Bankası ile sözleşme imzalama aşamasına geldi.


Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, sağlık çalışanlarının banka promosyonlarından etkin faydalanabilmeleri için Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda banka temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı yetkilileri aylık 100 lira, yıllık 6 bin lira peşin ödeme teklifini kabul eden Ziraat Bankası yetkilileri ile anlaşma sağladı.


Sağlık çalışanlarına yönelik yapılan anlaşmanın sözleşme imzalama aşamasına geldiğini belirten Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal, 4 bankadan açık arttırma usulü ile teklifler alındığını ve toplantının 100 lira teklif ile sonuçlandığını söyledi. Anmal, "Bankaların rahat bir şekilde katılabilmelerine olanak sağlayan bir şartname ile yola çıktık. Bu şartnamenin son safhasına gelene kadar gerek genel merkezimiz hukuk bürosunda görevli avukat arkadaşlarımız, gerekse müdürlük bünyesinde çalışan satın alma personelleri bu anlaşma için büyük bir mesai harcadı. Yapılan teklifleri değerlendirme aşamasında olduğumuz gibi bu teklifleri de kısa sürede sonuçlandırma çalışarak, üyelerimiz ve sağlık çalışanlarını hakkını en iyi şekilde temsil etme gayreti ile çalıyoruz. Biz Sağlık-Sen olarak bize güvenerek yetki veren üyelerimizin güvenine layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Banka promosyon anlaşması sürecinde biz bankaları tek tek dolaşarak rekabetin sağlanmasına yönelik çaba gösterdik. Sonucunda da yapılan toplantıya 4 banka katıldı ve en yüksek teklifi Ziraat Bankası verdi. Şırnak'ta yetkili sendika ve sağlık çalışanların temsilcisi Sağlık-Sen olarak çalışanların hakkı için her yerde mücadele vermekteyiz. Hemşiresinden hizmetlisine, doktorundan memuruna, sürekli işçisinden sözleşmelisine kadar tüm çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışıyoruz" dedi. - ŞIRNAK

İl Sağlık Müdürlüğü, Ziraat Bankası, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:42 Kaynak: İHA
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