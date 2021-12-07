Sağlık-Sen üyelerinden sağlıkçılara "ek gösterge" açıklaması - Son Dakika

İzmir'de Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube üyeleri, doktorların maddi haklarının iyileştirilmesine yönelik ek gösterge düzenlemesinin diğer sağlıkçıları da kapsaması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Konak Meydanı SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları adına açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, bugün olduğu gibi Perşembe günü de iş bırakacaklarını, tüm sağlık çalışanlarını kendilerine destek olmaya davet ettiklerini söyledi.

Sağlık personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında omuz omuza savaş verdiğini belirten Özdemir, "Koruyucu tulum kıyafetleri içinde, yüzlerinde maskelerle, vücudunun her yerinden ter gelen sağlık çalışanları mağdur edilmeye devam etmektedir. Bizler koronavirüs döneminde hemşiresinden doktoruna, hizmetlisinden şoförüne, laborantından acil tıp teknisyenine kadar hep beraber topyekün bir mücadele verdik. Bugüne kadar 500'den fazla sağlık çalışanı arkadaşımız şehit düştü. Hayatını kaybeden şehitlerimiz doktordu, hemşireydi, ebeydi, şofördü, paramedikti, tıbbi sekreterdi, memurdu." ifadelerini kullandı.

Özdemir, koronavirüsle mücadelede şehit olanların tek bir meslek grubundan olmadığını, sağlık çalışanları arasında da ayrımcılığı kabul etmediklerini vurguladı.

Zamlara karşı çıkmanın sendikal kimliklerini inkar anlamına geldiğini söyleyen Özdemir, "Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Hekim harici yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Sağlık ekip işidir, bu hizmeti sunan sağlık çalışanları da bir vücudun organları gibi bütündür." dedi.