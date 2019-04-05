Son Dakika Haberleri: Sağlık ve Fit Yaşam Festivali "Diyet Fest" Başlıyor

Sağlık ve Fit Yaşam Festivali "Diyet Fest" Başlıyor

1 saat önce

Türkiye'nin sağlıklı yaşam festivali Diyet Fest, 13-14 Nisan tarihlerinde Küçükçiftlik Park'ta başlıyor.

Sağlık ve Fit Yaşam Festivali
Türkiye'nin sağlıklı yaşam festivali Diyet Fest, 13-14 Nisan tarihlerinde Küçükçiftlik Park'ta başlıyor. 8 bini aşkın ziyaretçinin katılması beklenen festivalde İçim Kefir ana sponsorluğunda birçok söyleşi, spor aktivitesi ve atölye etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca, festival kapsamında Ece Seçkin ve Berkay da sahne alacak.

Diyet ve sağlıklı beslenme konularının tüm detaylarıyla söyleşilerde diyetisyenler tarafından ele alınacağı festivalde, spor aktiviteleri, sağlıklı yiyecek tarifleri, tadımlar, çekilişler, yarışmalar ve DJ performansları da düzenlenecek.

Günlük hayatta kolayca hazırlanabilecek sağlıklı tarifler uzmanların sunumuyla ziyaretçilerle buluşacak. Festivalin ana sponsoru İçim Kefir de sağlıklı ve lezzetli smoothie atölyesiyle hafif ve lezzetli tarifler paylaşacak. Kefir ile ilgili söyleşilerin yer alacağı programda, kefirin faydaları ve beslenmedeki yeri ile ilgili bilgiler verilecek.  0-12 yaş arası çocukların ücretsiz olarak katılabildiği festivalin programında çocuklara özel sağlıklı beslenme etkinlikleri de yer alıyor.

Festivale yönelik bilgi veren İçim Pazarlama Müdürü Sevinç Baklacı, " Kafkasya'da yaşayan insanların uzun ömürlü ve sağlıklı olmasının sırrının mucizevi içecek kefir olduğuna inanılıyor. Biz de kefirin, sağlıklı yaşamın ve günlük tüketim alışkanlığının bir parçası olması gerektiği konusunda tüketicilerimizi bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Ürünümüzün sağlıklı ve iyi yaşama olan katkısını, stantlarımızda ve atölyelerde katılımcılara aktaracağız. Özellikle tüketicilerimizi probiyotiklerin faydalarıyla ilgili ayrıntılı olarak bilgilendirebileceğimiz bu platformlar, sağlıklı ve iyi yaşamın kapılarını açacak. Katılımcılar, yararlı bakteriler içeren probiyotikli içecek kefir çeşitlerimizi ve farklı ürünlerimizi festival boyunca deneyebilecekler" dedi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:51 Kaynak: DHA

Türkiye, İçim, Sağlık
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