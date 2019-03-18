Sağlıkçılar Engellilerin "Dili" Oldu

Merzifon
Kara Mustafa Paşa
Devlet Hastanesinde görevli 55 personel, işitme engelli hastalarla iletişim kurabilmek için işaret dili öğreniyor. Sağlık Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile "işaret dili eğitimi" konusunda imzaladığı protokol kapsamında sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi veriliyor.
Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk
Sezikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıkçıların aldıkları eğitim sayesinde işitme engellilerin hastanede karşılaştıkları sorunların ortadan kalkacağına inandığını söyledi.
Geçen yıl 615 bin hastaya hizmet verdiklerini aktaran Sezikli, söz konusu eğitimin engellilerin mağduriyet yaşamaması için şart olduğunu ifade etti.
İşitme engelli hastaların, sağlık kuruluşlarına başvurduklarında kendilerini ve hastalıklarını daha rahat anlatması ve daha iyi hissetmelerini amaçladıklarını dile getiren Sezikli, "Merzifon jeopolitik konumu itibariyle çok önemli bir noktada yer alıyor. Çevre il ve ilçelerimizden yoğun hastamızın olduğu Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi bölge hastanesi olma yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz yıl 615 bin hastaya hizmet verdik. Biz de "engellileri kaldıralım" sloganıyla söz konusu projeye dahil olduk. Birinci grup eğitimlerimizin tamamlanmasının ardından hemen 2. grup eğitimlerine başladık. Eğitimlerimiz aralıksız devam edecek." dedi.
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu İşaret Dili Eğitmeni Funda Özerden ise 120 saatlik eğitim sonunda, işaret dilini öğrenenlere sertifika verdiklerini, ülke genelinde işaret dilinin bilinmesi ile birlikte engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaştığını kaydetti.