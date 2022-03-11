Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerekiyor" - Son Dakika
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerekiyor"

11.03.2022 13:20

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Türkiye'nin nüfus durumu ve hizmet potansiyeli dikkate alınarak sağlıkta insan gücü istihdamının artırılması, ekonomik özlük haklar ve sosyal hakların özel sektörle rekabet edecek şekilde güçlendirilmesi önerilerinde bulunduklarını bildirdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Türkiye'nin nüfus durumu ve hizmet potansiyeli dikkate alınarak sağlıkta insan gücü istihdamının artırılması, ekonomik özlük haklar ve sosyal hakların özel sektörle rekabet edecek şekilde güçlendirilmesi önerilerinde bulunduklarını bildirdi.

Durmuş, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla, Sağlıkta İnsan Gücü İstihdamı ve Hekimlerin Sorunları Raporu'nu açıkladı.

Türkiye'de Kovid-19 salgınının 2 yılı geride bıraktığına işaret eden Durmuş, hastalık sebebiyle başta sağlık çalışanları olmak üzere vefat eden herkese Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

Sağlıkta istihdam yetersizliği, hekimlerin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin raporun yetkililerle de paylaşıldığını aktaran Durmuş, sağlık çalışanlarının aşırı iş yükü, ücret adaletsizliği, düzensiz ve uzun çalışma süreleri, malpraktis ve şiddet gibi sorunlarla uzun zamandır mücadele ettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde artan iş yüküne ve gösterdikleri fedakarlığa dikkati çeken Durmuş, sağlık hizmetlerinin sunumunda sıkıntıların yaşandığına ve bunların sağlık sisteminin geleceği açısından önemli riskler içerdiğine vurgu yaptı.

"Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerekiyor"

Sağlık çalışanlarının sorunlarının temelinde istihdam, ücret yetersizliği gibi problemlerin yattığını, başta kamuda görevli hekimler olmak üzere sağlık çalışanları içinde istifayı, özel sektöre geçişi, yurt dışına gitmeyi tercih edenlerin bulunduğunu anlatan Durmuş, Almanya'da Türkiye'ye göre hemşire ve ebe sayısının 4,4, hekim sayısının ise 2,2 kat fazla olduğunu söyledi.

Türkiye'de sağlık personeli kapasitesinin uluslararası standartların oldukça altında olduğunu ifade eden Durmuş, düzenli aralıklarla her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerektiğini dile getirdi.

Durmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sağlıkta şiddet ve malpraktise bağlı tazminat sorunlarının giderilmesine yönelik yaptığı açıklamaların icraata dönüşme sürecini dikkatle takip edeceklerini kaydetti.

Raporda yer alan çözüm önerileri

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, sağlıkta yetişmiş insan gücünün kaybedilmemesi, nitelikli sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için "Bulma ve Tutma Stratejisi" geliştirilmesini önerdiklerini ifade etti.

Raporda öne çıkan çözüm önerilerini paylaşan Durmuş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin nüfus durumu ve hizmet potansiyeli dikkate alınarak sağlıkta insan gücü istihdamı artırılmalıdır. Sağlık emekçilerinin motivasyonlarının ve iş doyumlarının arttırılması ve istifa sayılarının azaltılması adına ekonomik özlük hakları ve sosyal hakları özel sektör ile rekabet edecek şekilde güçlendirilmelidir.

Çalışanların artan iş yüklerinin azaltılması amacıyla mevcut işleyiş kapsamlı bir şekilde ele alınarak gerekli müdahaleler yapılmalıdır. Hekim işgücünden verimli şekilde istifade edilebilmesi için makul ve kabul edilebilir ücret düzeyinin sağlanmasına ilişkin gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Sabit ek ödemeler 2,5 kat arttırılmalı, merkezi bütçeden ödenerek hastane bütçesinden ödemeye son verilmelidir."

"Malpraktis davalarına karşı tüm sağlık çalışanları tam koruma altına alınmalı"

SABİM ve CİMER'e ait şikayetlerin mobbing amaçlı kullanılmasının önüne geçilmesi, malpraktis davalarının getirdiği tazminat ödemelerine karşı tüm sağlık çalışanlarının tam koruma altına alınması önerilerini de paylaşan Durmuş, sağlık hizmetine başvurudaki aşırılıkların da kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti.

İstihdam probleminin önüne geçebilmek adına tıp fakültelerinin kontenjanlarının arttırılması önerisini aktaran Durmuş, şunları kaydetti:

"Hemşire ve ebe eksikliğini gidermek adına bu alanda daha çok istihdam sağlanmalıdır. Tıbbi sekreterden uzman hekime kadar bütün sağlık meslek profesyonellerinin dengeli bir şekilde istihdamı sağlanmalı, gelişmiş ülkelerdeki sayılarla kıyaslanarak kısa, orta ve uzun vadeli bir istihdam politikası geliştirilmelidir.

Konuya ilişkin yasal düzenlemeler gözden geçirilerek şiddet uygulayanlara daha etkin ve caydırıcı cezalar verilmelidir. Şiddet olaylarının sağlık kurumlarında izlenmesi, değerlendirilmesi, vakaya özgü çözüm önerileri getirilmesine yönelik olarak sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı gibi meslek profesyonelleri istihdamı sağlanmalı ve bu nitelikte meslek profesyonelleri yönetiminde Daire Başkanlığı düzeyinde idari bir yapı oluşturulmalıdır."

Tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı şimdiden kutlayan Durmuş, "Bayramlarını bayram gibi kutlamak isteyen sağlık çalışanlarının, 14 Mart günü alacakları haberlerle yüzlerinin gülmesini temenni ediyoruz." dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerekiyor
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerekiyor
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerekiyor
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerekiyor
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerekiyor
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerekiyor

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Semih Durmuş, İstihdam, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: 'Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerekiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerekiyor" - Son Dakika
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