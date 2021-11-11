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SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir - Son Dakika

SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

11.11.2021 15:34

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SAHA EXPO, her geçen yıl artan katılım ile sektöre faydalı geri dönüşler sağlamış olup, önceki yıllarda birçok uluslararası anlaşmaların imzalanmasına ve birbirini tanımayan firmaların tanışmasına imkan sağlamıştır.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SAHA EXPO, her geçen yıl artan katılım ile sektöre faydalı geri dönüşler sağlamış olup, önceki yıllarda birçok uluslararası anlaşmaların imzalanmasına ve birbirini tanımayan firmaların tanışmasına imkan sağlamıştır." dedi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 13 Kasım'a kadar hibrit olarak gerçekleştirilecek, 15 Kasım'da ise sanal fuara dönüşecek olan etkinliğin ikinci gününde açılış töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Gelişen, büyüyen ve dünyada adından sıkça söz ettirmeye başlayan savunma sanayiimizin, başarılı çalışmalarının sergileneceği ve yeni iş birliklerine imza atacağımız bir organizasyonda daha sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmelerinden birisinin SAHA İstanbul olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Malumunuz 6-7 sene önce savunma sanayi denilince Ankara akla gelirdi ve İstanbul ve çevresinde bu kadar gelişmiş bir sanayi ve teknoloji altyapısı varken, savunma sanayi konusunda bu altyapının neden daha etkin bu meseleye girmediğini sorguladık. O yıllarda bu kümelenme başlatıldı. Bu kümelenmenin başlatılmasında emeği geçen herkese, özellikle de merhum Özdemir Bayraktar ağabeyimize teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine rahmet diliyorum. Kendisinin deyimiyle, yaşam gayesi olan bu Milli Teknoloji Hamlesi'nde kendisini kavli dualarla ağzımızla anarken, milli teknoloji anlamında atacağımız her adımın da kendisine fiili dua anlamına geleceğini belirtiyor, kendisini rahmetle anıyorum."

"SAHA EXPO, uluslararası anlaşmaların imzalanmasına imkan sağladı"

İsmail Demir, SAHA EXPO'nun 6 yıllık bir kümelenmenin bugün geldiği noktayı gösterme açısından önemli bir gösterge teşkil ettiğini belirterek, "SAHA EXPO, her geçen yıl artan katılım ile sektöre faydalı geri dönüşler sağlamış olup, önceki yıllarda birçok uluslararası anlaşmaların imzalanmasına ve birbirini tanımayan firmaların tanışmasına imkan sağlamıştır. SAHA EXPO 2021, Türk savunma sanayisinin gücünü dünyaya taşıma yolunda önemli bir adım teşkil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın; IDEF, akabinde TEKNOFEST, şimdi de SAHA EXPO ile Türkiye savunma, havacılık ve uzay sanayisinin geldiği nokta açısından önemli ve vitrin oluşturan bir yıl olma niteliği taşıdığını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız, ihtiyaç makamlarımız, savunma sanayisini tasarımlarıyla, mühendislikleriyle ve üretimleriyle güçlendiren vakıf şirketlerimiz, özel firmalarımız, KOBİ'lerimiz, bakım ve onarım merkezlerimiz, kümelenmelerimiz, üniversitelerimiz, araştırma kurumlarımız, bir aile gibi birlikte savunma sanayimizi geliştirmek için yıllarca çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.

Son yıllarda önemli atılımlar yaptık ama hep belirttiğimiz gibi bu atılımları yeterli bulmuyoruz. Daha çok çalışmamız gerekiyor. İçinden geçtiğimiz konjonktüre baktığımızda istiklal ve istikbal mücadelemizde çok daha derin teknolojiler geliştirmemiz gerektiğini, kullanıcı makamlar, üreticiler, araştırma kurumlarımız, hepimizin el ele bu yolculukta ülkemizin milli çıkarlarını kimseye muhtaç olmadan savunmak üzere bir huruç harekatı içinde bulunduğumuzun şuurunda olmamız gerektiğini ve hazirunun da bu şuurda olduğuna emin olduğumu belirtmek istiyorum."

"Geri bildirimler ürünlerimizin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunuyor"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayiinde çeşitli ürünleri şu anda devreye koyduğunu belirterek, "Bu süreçte; kullanıcı makamlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, güvenlik güçlerimiz, araştırma kurumlarımız, sanayicilerimiz, bu yolculukta gerçekten giderek artan ve örnek bir iş birliği sergilemekteler." dedi.

Ürünler geliştirilirken, kullanıcı makamların çok değerli katkıları olduğuna dikkati çeken Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha da önemlisi ürünlerimizin kullanılması aşamasında yapılan geri bildirimler ürünlerimizin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunuyor. Kullanıcılarımız, yerli bir ürün olduğunda yabancıyı tercih etmeden, ilk başta eksiği de olsa 'bunu beraber olgunlaştırırız' anlayışıyla sektörümüze çok değerli katkılarda bulunuyorlar. Bu konuda da bütün kullanıcılarımıza müteşekkiriz. Proje sayılarımız giderek artıyor ama burada yerlilik ve millilik yanında bazı kritik teknolojilerde Türkiye'nin artık önde gelen ülkeler arasında yer almak mecburiyeti var. Özellikle de geleceğin hareket alanının planlanmasında, şekillendirilmesinde hep beraber el birliği içinde yürümemiz gerektiğini bir kere daha belirtmek istiyorum.

Ürün çeşitliliğimizin artırılması, tasarım kabiliyetlerimiz ile iş birliği yapılacak ülkeler için özel çözümlerin hızlı şekilde üretilebilmesi, dış taleplere cevap verebilmek için yeterli üretim kapasitesine ulaşmak amacıyla ekosistemin genişletilmesi, devletlerarası satışa konu olan platform ihracatının yanı sıra, katma değerli alt sistem, bileşen ihracatlarının artması önem arz etmektedir. SAHA EXPO'nun da buna bir zemin hazırlayacağından eminim."

Demir, bu sayede geniş bir savunma sanayii ekosistemi ile hem ihracat fırsatlarının değerlendirilmesinde hem de çoklu kullanım prensibi ile diğer sektörlere hizmet vermek suretiyle büyümeye devam edeceklerini hem de harbe çok daha hazır bir savunma sanayii oluşturmuş olacaklarını dile getirdi.

SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir

İsmail Demir, Havacılık, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir - Son Dakika
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