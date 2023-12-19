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İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık - Son Dakika
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İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun Trabzonspor maçında hakemin kararını beğenmeyip takımı sahadan çekmesinin ardından, "İstanbulspor'u hangi cezalar verilecek?" sorusu akıllara geldi. PFDK'ya sevk edilecek olan İstanbulspor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verilmesi bekleniyor. 2016 yılında benzer şekilde sahadan çekilen Eskişehirspor'a da aynı ceza verilmişti.

19.12.2023 - 22:36,  Güncelleme: 23:20
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Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'a PFDK'nın hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası vermesi bekleniyor.

BAŞKAN, TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

Geçtiğimiz haftalarda eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından Süper Lig'de bir skandal olay da İstanbulspor-Trabzonspor maçında yaşandı. 17. hafta mücadelesinde, hakemin kararına tepki gösteren İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 74. dakikada takımı sahadan geçti.

Sahadan çekilen İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor

İSTANBULSPOR'U AĞIR CEZALAR BEKLİYOR

Maç yarıda kalırken, İstanbulspor'a hangi cezalar verileceği merak konusu oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek olan İstanbulspor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verilecek.

Sahadan çekilen İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor

FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI NE DİYOR?

MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME

(1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

ESKİŞEHİRSPOR'A DA AYNI CEZA VERİLMİŞTİ

2016 yılında, Eskişehirspor, Göztepe deplasmanında 92. dakikada gelen golün ardından 2-1 geriye düşmüş, golden önce faul olduğu itirazları sonuç vermeyince de sahadan çekilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Eskişehirspor'u 3-0 hükmen mağlup sayıp ve 3 puanını silmişti.

Sahadan çekilen İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor

NE OLDU?

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını verdi.

Sahadan çekilen İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor

OYUNCULARIN ISRARI İŞE YARAMADI

Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti.

Sahadan çekilen İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor
İstanbulspor\'u hangi cezalar bekliyor? PDFK\'nın talimatnamesi çok açık
YORUMLAR (2)
  • side meister optik semih: Bayan hakemler yönetsin maçları en azından daha adaleti olur Yanıtla 26 3
  • Özgür Yılmaz: Sen gözlükleri verirken adaletli fiyata veriyormusun??side orasi.bi ucan bi kacan kurtulur. 6 2

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SON DAKİKA: İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık - Son Dakika
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