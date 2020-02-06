"Şahane Hayaller"in galası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Şahane Hayaller'in galası yapıldı - Son Dakika

"Şahane Hayaller"in galası yapıldı

6 saat önce

Ömer Faruk Yardımcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu "Şahane Hayaller"in galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Ömer Faruk Yardımcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu "Şahane Hayaller"in galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Ömer Başdoğan, bugün Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Biraz buruğuz. Bizim için güzel bir gündü ama hüzünlü başladı." dedi.

Başdoğan, filmin senaryosunu kardeşi Furkan Başdoğan'la yazdığını belirterek, "5 yıldır sosyal medyada biriktirdiklerimizi uzun yıllar sonra beyaz perdede güzel bir senaryo ile seyirciyle buluşturma niyetindeyiz. Bizim için güzel bir film oldu. İnşallah seyirci de beğenir." diye konuştu.

Filmin, sosyal medyada beğenilen "Yanarsın Kanarsın" adlı şarkısına da değinen Başdoğan, şunları kaydetti:

"Şarkının sözlerini sevgili dostum Bülent Sonses'le birlikte yazdık. Sözlerin içerisinde ayrıca benim sosyal medyada kullandığım repliklerim de var. Aranjesini Kerem Ökten yaptı. Şarkı samimi olduğu için güzel tutuldu."

Oyuncu Berrak Güvem de filmde "Kübra" karakterini canlandırdığını dile getirerek, "Filmde Ömer'e inanan, onun hayallerinin arkasından gitmesine destek olan ve onu seven bir kızım. Bizim için keyifli bir iş oldu. Çok sıcak, ailenizle gelip seyredebileceğiniz sıcacık bir iş oldu." diye konuştu.

Filmde klasik bir anne rolünü üstlendiğine işaret eden Suzan Aksoy da komedi türündeki yapımın seyircileri oldukça güldüreceği yorumunu yaptı.

Yönetmen Ömer Faruk Yardımcı ise filmin ismi gibi şahane bir ekiple şahane bir iş yaptıklarını söyledi.

Şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu edinen "Şahane Hayaller", 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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