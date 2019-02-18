Son Dakika Haberleri: Sahil Güvenlik'ten Tıbbi Tahliye

Sahil Güvenlik'ten Tıbbi Tahliye

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında Romanya'nın Midia limanından Lübnan'ın Beyrut limanına gitmekte olan Sierra Leone bandıralı Britta isimli canlı hayvan taşımacılığında kullanılan kargo gemisinde meydana gelen kazada bir gemici yaralandı.

Sahil Güvenlik'ten Tıbbi Tahliye, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında Romanya'nın Midia limanından Lübnan'ın Beyrut limanına gitmekte olan Sierra Leone bandıralı Britta isimli canlı hayvan taşımacılığında kullanılan kargo gemisinde meydana gelen kazada bir gemici yaralandı. Gemiden yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yaralı denizciyi hastaneye ulaştırmak için tıbbi tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Edremit ilçesi açıklarında bulunan ticari gemide Suriye uyruklu bir denizcinin düşerek başından yaralandığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Suriye uyruklu gemi personeli denizci M.Y.'yi, sağlık personeli nezaretinde gemiden tahliye etti. Gemiden alınan denizci Edremit'in Akçay İskelesi'nde bulunan 112 Acil Servis Ambulansı personeline sağ ve bilinci açık olarak teslim edildi. Şahıs hastanedeki tedavisinin ardından tekrar gemisine geri döndü. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:05 Kaynak: İHA

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