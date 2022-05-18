Sahilde martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı - Son Dakika
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Sahilde martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı

18.05.2022 11:29
Sahilde martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bindiği martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bindiği martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı. Hastaneye getirildiği esnada alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, tekerlekli sandalyeye oturtularak götürüldü.

Olay, Balyanoz Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra sahilde martıya binmek istedi. Bir süre martı üzerinde ilerleyen şahıs, daha sonra dengesini kaybederek yere düştü. Şahsın düşerek yaralandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirildiği esnada alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, sağlık ekipleri tarafından tekerlekli sandalyeye oturtularak götürüldü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

Sahilde martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı
Sahilde martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı
Sahilde martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı
Sahilde martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı
Sahilde martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahilde martıdan düşen alkollü şahıs yaralandı - Son Dakika


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