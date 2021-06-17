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Şahinbey Belediyesi'nden 'KurbanAntep' projesine destek - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi'nden 'KurbanAntep' projesine destek

17.06.2021 00:57
Şahinbey Belediyesi'nden 'KurbanAntep' projesine destek, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan KURBANANTEP projesine destek olarak, projeye destek veren kuruluşlarla birlikte protokol imzaladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan KURBANANTEP projesine destek olarak, projeye destek veren kuruluşlarla birlikte protokol imzaladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün önderliğinde Türk Kızılay'ı ve Diyanet Vakfı'nın birlikte düzenlediği KURBANANTEP projesine destek veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılacak olan projenin Gaziantep'teki ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldüreceğini ifade etti.

Projenin üçüncü yılı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yapılan proje ile Gaziantep içerisindeki ihtiyaç sahibi ailelere destek olunacağını belirterek, "Gaziantep'te hayırseverlerimizin vekaleten kurban kesmeleri ile ilgili geçmiş iki yılda kurban protokolü imzalamıştık. Geçmiş iki yılda da Türk Kızılay'ı, hayırseverler ve kurumlarımızın desteği ile yapmıştık. KURBANTEP projesinin bu yıl üçüncüsünü yapacağız ve bu projeye Diyanet Vakfımız da dahil oldu. Dolayısıyla hayırseverlerimize iki seçenek sunuyoruz. Hayırseverler Sosyal Yardımlaşmaya bağış yapmak şartıyla ister Diyanet üzerinden isterse Kızılay aracılığıyla ibadetlerini yerine getirebilir. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığınız kurban bağışı dünyanın veya Türkiye'nin herhangi bir yerine ulaştırılıyor. Bizim KURBANANTEP Projesiyle kurbanlar Gaziantep'teki ihtiyaç sahibi ailelere 1-2'şer kiloluk kavurma haline getirilerek dağıtılıyor. Bağış yapacak tüm hayırseverlere şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

"Kurban bizi Rabbimize yakınlaştırır"

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 30 yıldır vekaleten kurban kesimi organizasyonunu gerçekleştirdiklerini belirterek, "KURBANANTEP Protokolünün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye Diyanet Vakfımız 30 yıldır vekaleten kurban kesimi organizasyonunu gerçekleştiren bir hayır kuruluşudur. Kurban bizi rabbimize yakınlaştıran iyiye ve güzele ulaşmamızı sağlayan ibadetimiz. Bu vesile ile hem ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz hem de ihtiyaç sahibi ailelerin derdine derman olunuyor. Sayın Valimiz öncülüğünde KURBANANTEP Projesi'nin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Nihat Yıldırım, Kızılay'ın ihtiyaç sahibi ailelere konserveler halinde yıl boyunca yardımda bulunduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl Kızılay ile yapılan protokol çerçevesinde kurban bağışlarının çoğu Gaziantep'e döndü. Kızılay olarak yıl boyunca 1-2 kilogramlık konservelerle ilimizin ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırıyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzanacak"

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı yapılan projenin ihtiyaç sahibi aileler için çok önemli olduğunu belirterek, "Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül'ün himayelerinde KURBANANTEP Projesi'ne bu yıl Diyanet İşleri Vakfı da dahil oldu. Projeye destek vermek isteyen hayırseverlerimiz Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın online başvuru sistemiyle bağış yapabilecek ve ister Kızılay'ımız isterlerse Diyanet Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım ellerini uzatabilecekler. Projeye destek veren Başta Sayın Valimiz Davut Gül'e ve tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"İhtiyaç sahibi ailelerin yüzü gülecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, proje ile Gaziantep'teki tüm ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılacağını belirterek, "Öncelikle KURBANANTEP Protokolünün Gaziantep'imize hayırlı olmasını diliyorum. Kurban bağışı hepimizin yapması gereken bir çalışma. Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül'ün önderliğinde Diyanet Vakfımız ve Kızılay'ımız aracılığıyla Gaziantep'teki ihtiyaç sahibi ailelere yardım elinin uzanması mutluluk verici. Ayrıca belediyemize kayıtlı 8 bin ihtiyaç sahibi ailemize Kızılay'ımız tarafından yıl içerisinde 1-2'şer kiloluk konserveler dağıtıyoruz. KURBANANTEP Projesi ile Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzanmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Pandemi döneminde önemli bir yardım"

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, yapılan bağışların pandemi dönemini daha kolay atlatmaya yardımcı olacağını belirterek, "Kurban ibadetinin yapılmasına kolaylık sağlayan KURBANANTEP Projesi'ne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projenin pandemi döneminin daha rahat atlatılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çok önemli bir proje"

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, yapılan projenin çok önemli olduğunu belirterek, "KURBANANTEP projesi çok önemli bir proje. Bu proje ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçları karşılanmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bağışların doğru yere gitmesi huzur verir"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yapılan hayırların doğru yere gitmesinin huzur verdiğini belirterek, "Öncelikle Sayın Valimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hayır sahiplerinin hayırlarının doğru yere gittiğini bilmeleri onlara huzur verir. Biz yaptığımız hayırların doru yere ve doğru adreslere gideceğinden emin olduğumuz için bu huzuru yaşıyoruz" dedi.

"Projeye sanayicilerimizle birlikte destek olacağız"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, sanayicilerle birlikte projeye destek olacaklarını belirterek, "KURBANANTEP Projesinin Gaziantep'e hayırlı olmasını diliyorum. Sanayicilerimizle bu projeye destek vererek, destek verilecek kurban sayısını arttırarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Bu tür prolerin devlet eliyle olmasından mutluluk duyuyoruz"

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise bağışların doğru kişilere gitmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bu tür projelerin devlet eliyle yapılmasından mutluluk duyuyoruz. KURBANANTEP Projesi ile hayırseverler de yaptıkları bağışın doğru yere gittiğinin huzuru ile bağış yapıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Şahinbey, Kızılay, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şahinbey Belediyesi'nden 'KurbanAntep' projesine destek - Son Dakika


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