Şahinbey Belediyesi öğrenciler için soru bankası dağıtımına başladı - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi öğrenciler için soru bankası dağıtımına başladı

27.12.2020 14:17
Şahinbey Belediyesi öğrenciler için soru bankası dağıtımına başladı, System.String[]

Şahinbey Belediyesi ortaokul ve lise öğrencileri için 231 bin soru bankası dağıtımıma başladı.

Şahinbey Belediyesi ortaokul ve lise öğrencileri için 231 bin soru bankası dağıtımıma başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şahinbey Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Şahinbey Belediyesi'nce alımı yapılan 231 bin soru bankası dağıtımı İl Özel İdare Lisesi'nde yapılan törenle başladı.

Vali Davut Gül, protokol kapsamında soru bankalarının öğrencilere dağıtılacağını belirterek, "Bildiğimiz gibi normalde ders kitaplarını Milli Eğitim Bakanlığımız öğrencilerimize senenin başında veriyor fakat bu verilen kitaplar soru bankası. Sınavlara hazırlanan çocuklar için ilave kitaplar. Kitaplar, gerek baskı kalitesi gerek yayınevi olarak özel bir şekilde hazırlanmış. Yaklaşık 10 gün içerisinde kitapların tamamı öğrencilerimize dağıtılmış olacak. Bunun da sonucu olarak öğrencilerimiz, hem kitap desteği hem de sağlanan ortam itibari ile daha başarılı sonuçlar alacaklar." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin de pandemi süresince eğitime verdikleri katkılarından dolayı Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da eğitime desteklerinin devam ettiğini belirterek, "Pandemi sürecinde özellikle çocuklarımızın uzaktan eğitimde kendilerine yardımcı olmak amacıyla 5, 6, 7, 8'inci ve 12'inci sınıflar için Bilfen'den soru bankası kitapları temin ettik. Şu anda 231 bin soru bankası kitabını öğrencilerimize dağıtımına başlıyoruz. İnşallah öğrencilerimiz bununla birlikte çok daha fazla kaynağa erişerek çok daha fazla test çözmek suretiyle derslerinde başarı çıtasını daha da yükseklere taşıyacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, pandemi sürecinde verilen desteklerin öğrencilere önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Şahinbey Belediyesi tarafından, ilçedeki öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan soru bankaları okullara teslim edilerek öğrencilere ulaşımı sağlanacak.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Şahinbey, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesi öğrenciler için soru bankası dağıtımına başladı - Son Dakika


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