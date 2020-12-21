Şahinbey'de öğrencilere soru bankası desteği - Son Dakika

Şahinbey'de öğrencilere soru bankası desteği

21.12.2020 16:19

- Şahinbey'de öğrencilere soru bankası desteği Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Valiliği'nin öncülüğünde ortaokul ve lise öğrencilerine 209 bin adet soru bankası desteği verecek.

- Şahinbey'de öğrencilere soru bankası desteği

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Valiliği'nin öncülüğünde ortaokul ve lise öğrencilerine 209 bin adet soru bankası desteği verecek.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şahinbey İlçe Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde imzalanan protokol ile ortaokul ve lise öğrencilerine 209 bin adet soru bankası dağıtılacak. Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen törene Vali Davut Gül, Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesi'nin geçmişten bu yana eğitime önemli destekleri olduğunu belirterek, "Göreve geldiğim günden bu yana imzaladığımız protokollere baktığımda Şahinbey Belediyesi'nin eğitime önemli destekler sağladığını görüyoruz. Benden önceki dönemlere baktığımızda Şahinbey Belediyesi'nin eğitime desteğini hiçbir zaman esirgemediğini görüyoruz. Gaziantep'i bir adım daha ileriye götürmek istiyorsak bunun anahtarı eğitimdir. Bu da olabildiğince gençlerimize ve çocuklarımıza imkan tanımaktan geçiyor. Pandemi sürecinde eğitim uzaktan olsa da, hayat devam ediyor ve sınavlar olacak. Bu sınavlarda da bu gençlerimizin bu kitaplara ihtiyacı olacak. Verilen bu destekten dolayı Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin'e, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe'ye teşekkür ediyorum" dedi

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, eğitimin bu desteklerle önemli mesafeler kat edeceğini belirterek, " Şahinbey Belediyemiz eğitimin hem alt yapısında hem de öğrencilerimize kitap desteğinin sağlanması noktasında şehrimize değer katmaktadır. Bugünde ortaokul ve lise öğrencilerimize 209.000 adet soru bankası hediye ediyor. Desteklerinden dolayı Gaziantep Valimiz Davut Gül'e, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'i eğitim anlamında önemli noktalara taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Uzaktan eğitim alan öğrencilerimize kaynak kitap ve soru bankası verilmesi noktasında destek sağlamış oluyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman eğitime öncelik veriyoruz. Sadece pandemi döneminde okul öncesi eğitim alan öğrencilerimize 345 bin adet kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdide 209 bin adet ortaokul ve lise öğrencilerimize soru bankası dağıtımı gerçekleştireceğiz. 30 bin adet tablet dağıtımı ile ilgili protokolümüzü yapmıştık ve bedelini yatırdık. İnşallah uzaktan eğitim noktasında öğrencilerimize önemli katkısı olacağına inanıyorum. Pandemi döneminde öğrencilerimize 150 bin adet spor ayakkabısı hediye ettik. 120 bin adet de ilkokul ve anasınıfı öğrencilerimize boyama seti dağıtımı gerçekleştirdik. Rakamsal olarak baktığımızda pandemi sürecinde tüm bu çalışmaların maliyeti 62 bin TL. Amacımız Gaziantep'in eğitim noktasında fiziki olarak alt yapısının güçlendirilmek istiyoruz. Katkılarından dolayı Gaziantep Valimiz Davut Gül'e, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin'e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey Belediyesinin her alanda eğitime önemli destekler sağladığını belirterek "Şahinbey Belediyemizin arsa temininden bina yapımına, tablet dağıtımından okul öncesi setlerine kadar eğitime birçok alanda desteklerini aldık. Ortaokul ve lise öğrencilerimiz şimdi akademik çalışma içerisindeler. Bu destek onlar için çok önemli. Özellikle 5-6-7-8 ve 12'nci sınıflar için ihtiyacımız vardı. Şahinbey Belediyesi bu ihtiyacımızı karşılamış oldu. Toplamda 209.000 adet soru bankası dağıtımı yapılacak. Bu zamana kadar bizlerden desteğini esirgemeyen Gaziantep Valimiz Davut Gül'e, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin'e ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Şahinbey'de öğrencilere soru bankası desteği
Şahinbey'de öğrencilere soru bankası desteği
Şahinbey'de öğrencilere soru bankası desteği
Şahinbey'de öğrencilere soru bankası desteği

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şahinbey'de öğrencilere soru bankası desteği - Son Dakika


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