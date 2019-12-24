Şahinbey'den 25 Aralık kutlaması - Son Dakika

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü için Şahinbey Belediyesi tarafından etkinlikler düzenlendi.



Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen ilk etkinlikte Kırkayak Parkı'ndaki Şahinbey Abidesi'nde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Albay Arif Güney ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, anıta çelenk bıraktı.



Burada bir konuşma yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Antep Savunmasında şehit düşenleri minnetle andıklarını ifade ederek, "Gaziantep'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılını kutluyor, bu uğurda canlarını seve seve feda eden Şahin Bey, Şehit Kamil, Karayılan, Özdemir Bey olmak üzere, 6 bin 317 şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Antep savunması dünyaya destan olmuş, şanlı bir savunmadır. Yokluk içerisinde, imkansızlık içerisinde iman varsa, imkan da vardırın tezahürü olarak, 1 şehrin top yekun mücadelesinin adıdır. Antep savunması, acı zerdali çekirdeği yiyerek, birkaç gün daha hayatta kalarak, düşmanla mücadele etmenin adıdır. Tankı, topu olan düşmana karşı, sahan bombası yaparak, 'taktakı' ile kendi icadıyla düşmana karşı koyan, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla mücadele veren ve bu uğurda şehrin 3'te birini 6 bin 317 kişiyi şehit veren şehrin adıdır. Allah ecdadımızdan razı olsun, onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal bu savunmaya karşı, "Ben Gazianteplileri gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar sadece Antep'i değil, tüm Türkiye'yi kurtardılar" sözleriyle bu savunmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır" diye konuştu.



Şahinbey mezarı başında anıldı



Tören daha sonra Şahin Bey'in anıt mezarında devam etti. Burada Antep Savunmasında şehit düşen Şahin Bey mezarı başında anılırken, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Albay Arif Güney ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahin Bey'in anıt mezarına çiçek sundu.



Törende Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu ve Akşemseddin Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Şahinbey Ağıdı' eşliğinde tiyatro gösterisi yaptı. Şahinbey Belediyesinin ortaokullar arasında düzenlediği 'Şahinbey Ağıdı'nı En Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan okullara ödül verilmesinin ardından program sona erdi. - GAZİANTEP