Şahinbey'in temizlik ordusu görev başında - Son Dakika

Şahinbey'in temizlik ordusu görev başında

Şahinbey Belediyesi'nin korona virüsü tedbirleri göz doldurdu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçe Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin dört bir yanında çalışmalar yaparken, ekipler caddeleri ve kaldırımları yıkayıp dezenfekte ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadelesine ara vermeden devam eden Şahinbey Belediyesi ilçenin caddelerini, sokaklarını ve kaldırımlarını yıkayarak ilaçlayıp dezenfekte etti. 'Ev Kal' çağrısına uyan Şahinbeyliler, Şahinbey Belediyesi temizlik ekiplerinin çalışmalarına evlerinin camlarından ve balkonlarından alkışlarla destek oldular.

Tüm ekipler seferber oldu

Şahinbey Belediyesinde Korona virüs (Kovid19) salgınına karşı mücadele her yönüyle devam ediyor. Şahinbey Belediyesi 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürürken, zabıta ekipleri anonslarla 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ortak kullanım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemini düzenli olarak yerine getirirken, ilçenin Karataş bölgesini, Ordu Caddesini, İnönü Caddesini, Özdemirbey caddesini, Akkent Mahallesi, ve Mavikent mahallesindeki ana caddeleri ve kaldırımları yıkayarak ilaçladı. Yapılan temizlik çalışmasında 12 tanker, 4 holder, 1 tanker arkası ilaçlama, 12 dezenfekte, 8 adet süpürge aracı, 22 sırt pompası, 12 adet pikap ve açık kasa transit kullanılırken, 40 ilaçlama 40 yol yıkama personeli görev yaptı.