Şahinbey’de er meydanında nefes kesen mücadele

26.04.2026 09:57
Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi’nin ilk ayağı Şahinbey’de başladı. 1500 sporcunun katıldığı organizasyonda kıyasıya mücadeleler yaşanıyor.

Şahinbey Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi’nin ilk ayağı, Gaziantep’te büyük bir coşkuyla başladı. 24-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular er meydanında hünerlerini sergiliyor.

1500 SPORCU ER MEYDANINDA TER DÖKÜYOR

Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi’nde düzenlenen organizasyona yaklaşık 1500 sporcu katılarak kıyasıya mücadele ediyor. Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen pehlivanlar, ligde puan toplamak için mücadele verirken tribünlerde de yoğun ilgi dikkat çekiyor. Organizasyona katılan protokol üyeleri de sporculara başarı dileklerini iletti.

GELENEKSEL SPORLARA BÜYÜK DESTEK

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel sporların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti. 80 bin metrekarelik alanda kurulan tesisle birçok ata sporunun icra edildiğini ifade eden Tahmazoğlu, gençlerin bu alanlara yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

TÜRKİYE GENELİNDEN YOĞUN KATILIM

Başkan Tahmazoğlu, organizasyonun her yıl daha geniş katılımla gerçekleştiğini belirterek Şahinbey’in güreş liginde önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti. 150’ye yakın Gaziantepli sporcunun da er meydanında mücadele ettiğini söyleyen Tahmazoğlu, tüm vatandaşları bu heyecanı yerinde izlemeye davet etti.

Haber: Mehmet Güngördü

