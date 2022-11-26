İl Sağlık Müdürlüğünden sahte doktor açıklaması: Rolünü sadece seyirci olarak oynamıştır - Son Dakika
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İl Sağlık Müdürlüğünden sahte doktor açıklaması: Rolünü sadece seyirci olarak oynamıştır

26.11.2022 12:19

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yaptığı iddia edilen Ayşe Özkiraz tutuklandı. İl Sağlık Müdürlüğünce Özkiraz'ın hastanede çalışan bir hekimle yakınlık kurduğu belirtilip, "Hekim tarafından kendisine mesleki bir iyi niyetle yardımcı olunması amacıyla hastanede hekimliğin nasıl yapıldığını gözlemleme imkanı verilmiştir. Hayali hekimlik olan şahıs doktor rolünü doktorluk yapmadan, seyirci olarak oynamıştır" açıklaması yapıldı.

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yaptığı iddia edilen Ayşe Özkiraz, sözde meslektaşlarına Eylül ayında yapılan TUS'ta 81 puan aldığını ve çocuk doktoru olduğunu söyledi. Çocuk doktoru olarak kaşeler bastıran Özkiraz'ın durumundan şüphelenen hastanedeki doktorlar, kendisine tıpla ilgili çeşitli sorular yöneltti.

TUTUKLANDI

Bu sorulara doğru yanıtlar alamayan doktorlar, Özkiraz'ın şüpheli durumunu hastane yönetimine bildirildi. Konu daha sonra İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi. Ayşe Özkiraz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülürken, polis, şüphelinin evinde bulunan 3 poşet dolusu belgeleri de savcılığa teslim etti. Savcılık soruşturmasının ardından, 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özkiraz, tutuklandı.

EVİNDE SAHTE DİPLOMALAR BULUNDU

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri Ayşe Özkiraz'ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi. Özkiraz'ın sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğrafları da paylaştığı görüldü.

Sahte doktorla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama: Doktorluk rolünü sadece seyirci olarak oynamıştır

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: HASTA MUAYENE ETMEMİŞ, REÇETE YAZMAMIŞTIR

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Ayşem Özkiraz, Çerkezköy Devlet Hastanesinde, bu kurumda görevli bir doktormuş gibi çalışmamıştır. Hasta muayene etmemiş, reçete yazmamış, hekimin görevi olan hiçbir tıbbi girişimde bulunmamıştır. Kendisine, kurumun bir çalışanı olduğu varsayılarak muamele edilmemiştir.

"HASTANEDE ÇALIŞAN HEKİMİ ETKİLEYİP, HASTANEYİ GÖZLEMLEME İMKANI VERİLMİŞ"

Fakat sahte doktor Ayşem Özkiraz, hastanenin idealist ve genç bir uzman doktorunu, kendisiyle meslektaş olduğuna; ona gösterdiği, sahte oldukları ise daha sonra anlaşılan belgelerle inandırmış; fakülte birinciliği, Tıpta Uzmanlık Sınavı puanı gibi sözde başarılarıyla etkilemeyi başarabilmiştir. Uzmanlık için Çocuk Cerrahisi dalını tercih etmeyi düşündüğünü söyleyen Ayşem Özkiraz, Çerkezköy Devlet Hastanesine bu şekilde gidip gelmeye başlamış, görüştüğü hekim tarafından kendisine, mesleki bir iyi niyetle yardımcı olunması amacıyla, hastanede hekimliğin nasıl yapıldığını gözlemleme imkanı verilmiştir.

"DOKTOR ROLÜNÜ UZUN ZAMANDIR ZİHNİNDE KURGULAMIŞ"

Dün yapılan aramada polis, Ayşem Özkiraz'ın evinde doktorlara özgü kıyafetler, fakülte sahte kimlik kartları ve çeşitli tıp kitapları bulduğunu açıkladı. Ayşem Özkiraz'ın uzakta yaşadığı ailesine, çevresine uzun süredir tıp öğrencisi, nihayet doktor olduğunu söylediği öğrenildi. Hastaneye ilk gelişinde, ona eşlik edip, kendisini takdim eden resmi görevlinin güvenini de suistimal ettiği açık görülüyor. Kendisini doktor olarak tanıtan genç kadının, uzun zamandır zihninde kurguladığı ve hayatını buna göre planladığı anlaşılan 'doktor rolü', hastanede kendisine herhangi bir görev verilmesi ve uygulamalarının değerlendirilmesi söz konusu olmadığı için bir süre devam etmiştir. Fakat zamanla, hekim arkadaşlarımızın, bazı teorik bilgilerden yoksun olduğunu fark etmeleri üzerine tıp fakültesi mezunu olduğundan şüphe duyulmuş ve yapılan araştırmalarda şahsın doktor olmadığı, kendisini tanıtırken söylediklerinin yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Konu Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliğine ve İl Sağlık Müdürlüğümüze bildirilip, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

"ROLÜNÜ DOKTORLUK YAPMADAN, SEYİRCİ OLARAK OYNAMIŞTIR"

Ayşem Özkiraz, yanında kendisini kurumda çalışan hekim arkadaşımızla tanıştıran ve ilçede resmi görevi olan kişiyle birlikte, Çerkezköy Devlet Hastanesine Temmuz ayında gelmiştir. 17 Kasım'da yapılan suç duyurusu ve dün gerçekleşen tutuklama, olayda sürenin yayınlanan haberlerde yer aldığı gibi olmadığını göstermektedir. Bir yıl denen süre yaklaşık 4 aydır. Asıl yanlış bilgiyse bu kişinin doktorluk yaptığıdır. Zanlı, bu dört aylık süre içinde hiçbir surette hastanenin çalışanı olmamış, kendisine hekimlik süreçlerini hastane ortamında izleyebilme imkanı verilmiştir. Diğer pek çok mesleğin aksine, bir 'sahte doktor' vakasının daha fazla ilgi konusu olması; tıbbın uzun yıllar alan eğitimi ve mesleğin gerektirdiği büyük bilgidir. Olayı ilginç kılan bu tezattır. Çerkezköy Devlet Hastanesindeki olayda, hayali hekimlik olan şahıs doktor rolünü, doktorluk yapmadan, seyirci olarak oynamıştır"

Kaynak: İHA
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İl Sağlık Müdürlüğü, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İl Sağlık Müdürlüğünden sahte doktor açıklaması: Rolünü sadece seyirci olarak oynamıştır - Son Dakika

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