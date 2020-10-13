'Sahte içki nasıl öldürüyor' uzmanı anlattı - Son Dakika

'Sahte içki nasıl öldürüyor' uzmanı anlattı

13.10.2020 09:27
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SAHTE içki nedeniyle ölümler art arda gelirken yeminli adli bilirkişi Rodi Erdoğan, pet şişeler içinde satılan içkiler gibi üzerinde bandrol olan şişelerdeki içkilerin de sahte olabileceğine dikkati çekti.

SAHTE içki nedeniyle ölümler art arda gelirken yeminli adli bilirkişi Rodi Erdoğan, pet şişeler içinde satılan içkiler gibi üzerinde bandrol olan şişelerdeki içkilerin de sahte olabileceğine dikkati çekti. Sahte içki içindeki yüksek metil alkol oranı ile izopropan maddesinin öldürücü olduğunu anlatan Erdoğan, tüketicileri güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları yönünde uyardı.

İzmir Adalet Komisyonu'nda yeminli adli bilirkişi olarak görev yapan emekli gümrük müdür yardımcısı ve gümrük müşaviri Rodi Erdoğan, son günlerde evlerde ya da merdiven altı ortamda üretilen içkilerin piyasada yaygınlaştığını söyledi. Bu tür olaylarla ilgili açılan davalarda bilirkişi olarak görev alan Erdoğan, "Daha önce içkilerle ilgili konular 4733 sayılı yasada belirtilen idari para cezası kapsamındaydı. 2013 Mart ayında yapılan bir düzenlemeyle bu suçlar, kaçakçılık kanunu kapsamına alındı. Son yıllarda suç oranlarının yüzde 90'ı merdiven altı içkilerle ilgili. Hem markalı hem pet şişelerde satılanlarla ilgili sahtecilikler var. Bandrolsüz ve sahte etiketli içkileri ticari amaçla üreten ve bulunduranlara farklı cezalar uygulanıyor" dedi.

ANASON AROMALARI VE GLİSERİN KATILIYORErdoğan, markalı alkollü içeceklerde, bandrollerin sahtesi yapılarak piyasaya sunulduğunu anlattı. 33-50 ml ya da 1 litrelik pet şişeler içerisinde satılan içkilerin bilinçli alındığını kaydeden Erdoğan, "Bunu pet şişe içinde satın alanlar bilerek alıyor. Çünkü ucuz olduğunu biliyorlar. 150 liralık içkiyi 15-20 liraya alabiliyorlar. Ama üzerinde bandrol bulunan içkiler de sahte üretilmiş olabilir. Bunu ayırt etmek vatandaşlar açısından çok zordur" dedi. Sahte içkilerde metil alkol oranının yüksek olmasının öldürücü sonuçlara neden olabildiğine dikkat çeken Erdoğan, toplam uçucu madde olarak adlandırılan izopropanın da öldürücü olduğunu söyledi. İnsan vücudunun metil alkolü çözemediğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Pahalı olduğu için el altından temin edilen ya da evlerde üretilen içkiler var. Bunlar kitler halinde satılıyor piyasada. Mesela yaş üzüm rakısı, her markadan viski sahte olarak üretilebiliyor. Sahte içkilerin içinde anason aromaları ve gliserin bulunur. Gliserin daha yumuşak içimli içkilerde olur, çok tavsiye edilmez."

İçki satışından para kazanan çok sayıda fırsatçı olduğunu dile getiren Rodi Erdoğan, vatandaşları güvenilir noktalardan alışveriş yapmaları yönünde uyardı. Marka ihtiva eden içkilerin alınmasını öneren Erdoğan, "Bandrolün şişe kapağıyla şişe üzerine tam uygulanmış olması gerekiyor. Bandrolün üzerinde bir çip bulunur. Işık altında çıplak gözle bakıldığında morla pembe arası bir geçiş yapar. Üzerindeki çiplerin sahte olup olmadığını öğrenmek mobil okuma cihazıyla mümkündür. Kolluk güçlerinde bulunan bu cihazlar mobil bandrol okuma cihazıdır. O cihazları tutarak bandrolun hangi firmaya, nereye verildiği görülebilir. O içkiler daha gerçektir" dedi. Erdoğan, son olarak her markanın sahtesinin üretildiğini hatırlatarak, kontrolsüz ve denetimsiz yapılmış içkilerdeki metil alkol oranının ölüme kadar götürebildiğini ifade etti.


'Sahte içki nasıl öldürüyor' uzmanı anlattı
'Sahte içki nasıl öldürüyor' uzmanı anlattı
'Sahte içki nasıl öldürüyor' uzmanı anlattı
'Sahte içki nasıl öldürüyor' uzmanı anlattı
'Sahte içki nasıl öldürüyor' uzmanı anlattı
'Sahte içki nasıl öldürüyor' uzmanı anlattı
'Sahte içki nasıl öldürüyor' uzmanı anlattı
'Sahte içki nasıl öldürüyor' uzmanı anlattı
'Sahte içki nasıl öldürüyor' uzmanı anlattı

Adalet Komisyonu, Emekli, İzmir, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sahte içki nasıl öldürüyor' uzmanı anlattı - Son Dakika


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