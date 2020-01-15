Sahte parayla 7 iş yerinden alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sahte parayla 7 iş yerinden alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sahte parayla 7 iş yerinden alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın İncirliova ilçesinde, sahte parayla 7 ayrı iş yerinden alışveriş yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, 15 bin TL değerindeki sahte parayla yakalandı.

Sahte parayla 7 iş yerinden alışveriş yapan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın İncirliova ilçesinde, sahte parayla 7 ayrı iş yerinden alışveriş yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli, 15 bin TL değerindeki sahte parayla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İncirliova ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan şüphelilere yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ve İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmalarda, piyasaya sahte para süren B.T. ve M.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin sahte para ile alışveriş yaptığı 7 ayrı iş yeri tespit edilerek ifadeleri alındı.


Şüphelilerden farklı serilerde 151 adet 100 TL'lik banknot olmak üzere toplam 15 bin 100 TL sahte para ile suçtan elde edildiği anlaşılan 2 bin 360 TL gerçek para ele geçirilerek el konuldu.


KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen B.T. ve M.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Aydın Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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