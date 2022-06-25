Sahte sürücü belgesiyle yakalanan zanlının evinde sahtecilikte kullanılan malzemeler bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Sahte sürücü belgesiyle yakalanan zanlının evinde sahtecilikte kullanılan malzemeler bulundu

25.06.2022 11:36

İzmir'in Konak ilçesinde üzerinden sahte sürücü belgesi çıkan ve evinde sahtecilikte kullanılan malzemeler ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde üzerinden sahte sürücü belgesi çıkan ve evinde sahtecilikte kullanılan malzemeler ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üst aramasında sahte sürücü belgesi bulundu.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin derinleştirdiği soruşturmada şüphelinin aynı ilçede bulunan evinde arama yapıldı.

Aramada bir yazıcı, 9 sahte kimlik kartı, bir sahte çek baskısı, 18 filigran baskısı bulunan kağıt, çok sayıda fotoğraf kağıdı ve çeşitli baskı malzemeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Evine depoladığı sahte içkileri satan şüpheli yakalandı Evine depoladığı sahte içkileri satan şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte sürücü belgesiyle yakalanan zanlının evinde sahtecilikte kullanılan malzemeler bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:29 Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı
12:25 Ümit Özdağ siyanür tehlikesine dikkat çekmişti! Bakanlık altın madeni işletmesine 16 milyon lira ceza kesti
12:07 Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç ile tartıştı, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı
12:05 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşananlar izleyenleri şaşırttı! Yarışmacı programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıyamadı
12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 12:37:59. #1.12#
SON DAKİKA: Sahte sürücü belgesiyle yakalanan zanlının evinde sahtecilikte kullanılan malzemeler bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement