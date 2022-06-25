Aramada bir yazıcı, 9 sahte kimlik kartı, bir sahte çek baskısı, 18 filigran baskısı bulunan kağıt, çok sayıda fotoğraf kağıdı ve çeşitli baskı malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sahte sürücü belgesiyle yakalanan zanlının evinde sahtecilikte kullanılan malzemeler bulundu - Son Dakika

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