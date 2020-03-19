Saint-Gobain Öğrenci Yarışması'nda finalistler belirlendi - Son Dakika
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Saint-Gobain Öğrenci Yarışması'nda finalistler belirlendi

6 saat önce

İzocam'ın, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl farklı bir konuyla hayata geçirdiği Öğrenci Yarışması'nın ilk aşaması sonuçlandı ve jüri 25 ayrı üniversiteden 90 öğrencinin projesi arasından Türkiye finaline kalan 5 projeyi belirledi.

Saint-Gobain Öğrenci Yarışması'nda finalistler belirlendi, System.String[]

İzocam'ın, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl farklı bir konuyla hayata geçirdiği Öğrenci Yarışması'nın ilk aşaması sonuçlandı ve jüri 25 ayrı üniversiteden 90 öğrencinin projesi arasından Türkiye finaline kalan 5 projeyi belirledi.


İzocam açıklamasına göre, bu yılki yarışma yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren tüm Saint-Gobain şirketlerinin ortak katılımı ve katkısıyla 20'nci kez düzenleniyor. Saint- Gobain'in dünya çapında 35 ülkede düzenlediği, Türkiye'de ise İzocam, Saint-Gobain Rigips ve Saint-Gobain Weber ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu yılki yarışmanın konusu Paris'te bir mahallede "yaşamı filizlendirmek" olarak belirlendi.


Öğrenci Yarışması'na katılan üniversite öğrencileri tasarımlarıyla Paris'in Saint Denis sanayi bölgesinin tarihi miras izlerini, günümüz ihtiyaçlarına uygun yeşil yaşam, öğrenme ve dinlenme alanlarına dönüştürecek. Yarışmanın ilk aşamasında öğrencilerden yarışma konusu olan "tasarımınla yaşamı filizlendir" konsepti için bir vizyon oluşturmaları, Saint Denis bölgesinin tarihi mirasının izlerini günümüz ihtiyaçlarına uygun yeşil yaşam, öğrenme ve dinlenme alanları tasarlamaları ve bu fikirleri avan projeye dönüştürmeleri istendi.


Bu aşamayı gerçekleştiren 19 proje arasından seçilen 5 proje ise ulusal finalde yarışacak.


Finale kalan projeler ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Burak Aydın ve Ankara Gazi Üniversitesi'nden Elif Şencal ekibi, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Gizem Çalışkan ve Ayça Özüm Sevinç ekibi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Baran Yıldız, Gebze Teknik Üniversitesi'nden Doğan Elen ve Kadir Has Üniversitesi'nden Ayşenur Çetin, Pelin Çatıkkaya ekibi olarak belirlendi.


Birinci olan ekip, Paris'teki uluslararası finalde Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye'de finale kalan 5 proje, 15 Nisan'a kadar teslim edilecek ve takvime göre 18 Nisan'da katılımcılar projelerini jüriye sunarak dereceye girmek için yarışacaklar. Ulusal yarışmada ilk üçe giren ekipler ise sırasıyla 10 bin, 7,5 bin ve 5 bin TL ödül kazanırken, birinci olan ekip 3-6 Haziran 2020'de Paris'te düzenlenecek uluslararası finalde Türkiye'yi temsil etme ve uluslararası ödül için yarışma hakkı da kazanacak. Uluslararası aşamada proje teslim tarihi ise 30 Nisan olarak belirlendi.


Yarışmanın uluslararası etabındaki birincilik ödülü 1.500 avro, ikincilik ödülü 1.000 avro, üçüncülük ödülü 750 avro, özel ödül ve öğrenci ödülleri ise 500 avro şeklinde belirlendi.

Yarışmanın jürisinde İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Günarda Proje Yönetimi Genel Müdürü Yüksek Mimar Ali Erkan Şahmalı, Dilekçi Mimarlık Kurucusu Yüksek Mimar Durmuş Dilekçi, İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülten Manioğlu, Suyabatmaz Demirel Mimarlık Kurucu Ortağı Yüksek Mimar Hakan Demirel ve ODTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çalışkan yer alıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye, İzocam, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:22 Kaynak: AA

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