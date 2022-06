Şair Ceketli Çocuk Kazım Koyuncu, Mezarı Başında Anıldı. Çervatoğlu: "Sen Faşizme Karşı Türkülerinle Mücadele Ettin, Biz Sokakta Mücadele Edemedik"

BERKAY VAROL-UĞUR İSTANBULLU

Sanatçı Kazım Koyuncu, 17. ölüm yıl dönümünde Hopa'ya bağlı Yeşilköy'deki (Pançol) mezarı başında anıldı. Koyuncu'nun yakın arkadaşı Zuğaşi Berepe (Denizin Çocukları) grubunun solisti Mehmedali Barış Beşli, "Kazım'ın sevgisini unutmuyoruz. Niçin unutmuyoruz biliyor musunuz? Onun yüzünü gördük. Onunla arkadaştık, kardeştik. Nasıl bir insandı biliyoruz" dedi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Ceberut sen varken gelmişti. Sen aramızdan ayrılalı 17 yıl oldu, halen bu düzen devam ediyor. Sen faşizme karşı türkülerinle mücadele ettin, biz sokakta mücadele edemedik sevgili Kazım" diye konuştu.

Karadeniz müziğinin önemli temsilcisi, "Şair ceketli çocuk" Kazım Koyuncu, 17 yıl önce bugün yaşamını yitirdi. Sevenleri, ölüm yıl dönümünde Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'deki (Pançol) mezarı başında Koyuncu'yu andı.

Koyuncu'nun mezarına, üyesi olduğu, marşlar bestelediği ve bu yıl Süper Lig'in şampiyonu olan Trabzonspor'un bayrağı asıldı. Anmaya, Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, kurucuları arasında yer aldığı Zuğaşi Berepe (Denizin Çocukları) grubunun solisti ve arkadaşı Memedali Barış Beşli, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, Artvinli yurttaşlar ve sevenleri katıldı.

KADIN KOROSU ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Fındıklı Belediyesi Kadın Korusu, mezarı başında Koyuncu'nun seslendirdiği Lazca şarkı "Ou Nana"yı seslendirdi.

"...HER ŞEYE RAĞMEN BU YERYÜZÜNDE ŞARKILAR SÖYLEDİK, TEŞEKKÜRLER DÜNYA"

Saygı duruşu sırasında Koyuncu'nun şu sözleri okundu:

"Bu arada; hiç başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, günün karanlık saatlerine, ara sıra kopsa da fırtınalara, bir gün boğulacağımız denizlere, eski günlere, neler olacağını bilmesek de geleceğe, kötülüklerle dolu olsa bile tarihe, tarihin akışını düze çıkarmaya çalışan tüm güzel yüzlü çocuklara, Donkişotlar'a, ateş hırsızlarına, Ernesto 'Che' Guevara'ya, yollara-yolculuklara, sevgililere, sevişmelere, sadece düşleyebildiğimiz olamamazlıklara, üşürken ısınmalara, her şeyden sıcak annelere, babalara ve tadını bütün bunlardan alan şarkılara kendi sıcaklığımızı gönderiyoruz. Kötü şeyler gördük. Savaşlar, katliamlar, ölen-öldürülen çocuklar gördük. Kendi dilini, kendi kültürünü, kendisini kaybeden insanlar, topluluklar gördük. Yanan köyler, kentler, ormanlar, hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, her gün bile bile sokaklarda ölüme koşan tinerci çocuklar gördük. Biz de öldük. Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya."

"KAZIM'IN KARDEŞLERİYİZ, KAZIM'IN SEVGİSİ (KAZİMİŞİ OROPA), KAZIM'IN SEVGİSİNİ UNUTMUYORUZ"

Koyuncu'nun da kurucuları arasında yer aldığı Lazca rock müzik yapan Zuğaşi Berepe grubunun solisti ve arkadaşı Mehmedali Barış Beşli; anmada Koyuncu'nun anısına Lazca konuşma yaptı. Beşli'nin konuşmasının Türkçesi şöyle:

"O devrimci, o Hopalı, o Pançollu için toplandık. Yine buradayız. Bu nedir diye düşünüyorum. Kimse kimseye haber vermiyor gelin diye. Biz geliyoruz buraya. Biz Kazım'ın kardeşleriyiz. Biz Kazım'ın kız kardeşleriyiz. Kazım'ın sevgisi, Kazım'ın sevgisini unutmuyoruz. Niçin unutmuyoruz biliyor musunuz? Onun yüzünü gördük. Onunla arkadaştık, kardeştik. Nasıl bir insandı biliyoruz."

"KAZIM'A MİNNET BORCUMUZ VAR"

Anmada konuşan Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, "Kazım Koyuncu, devrimciliği yanında bazı özellikleri vardı. Eserleri uluslararasında, yurt dışında halen çalınmakta, devam etmektedir. Ayrıca, Kazım Hopa'da birçok sanatçıya öncülük etmiştir. Hopa onlarca insanın sanatçı olmasına öncülük etmiştir. O anlamda da Hopa Belediye Başkanı olarak Kazım'a minnet borcumuz var. Sağ olsun, var olsun. Şair ceketli çocuğumuz Kazım'ı unutmadık, unutmayacağız. Kendisini hasretle, özlemle anıyoruz" dedi.

"SEN FAŞİZME KARŞI TÜRKÜLERİNLE MÜCADELE ETTİN, BİZ SOKAKTA MÜCADELE EDEMEDİK SEVGİLİ KAZIM"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Kazım hiç yaşlanmıyor. Kazım'dan ben özür diliyorum. Sen yaşlanmıyorsun, bıraktığın yolda yürüyemiyoruz. Onun için özür diliyorum. Buraya geliyoruz, 365 günde sadece bir gün hatırlıyoruz. Kazım'ın söylediği türküler sadece bizim için tını değil. Kazım'ın söylediği türküler bu ülkenin eşit, özgür ve kardeşçe yaşayabileceğimiz bir düzenle yönetilmesini talep etmektir. Biz beceremedik bunu. Ceberut sen varken gelmişti. Evet, sevmediğimiz bir düzen olmuştu. Sen aramızdan ayrılalı 17 yıl oldu, halen bu düzen devam ediyor. Yani sen faşizme karşı türkülerinle mücadele ettin, biz sokakta mücadele edemedik sevgili Kazım" diye konuştu.