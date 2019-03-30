Şair Ogün Kaymak, Hayatını Kaybetti (2)
29 dakika önce
1 NİSAN'DA TOPRAĞA VERİLECEKMersin'de, kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren yazar, şair ve iki çocuk babası Ogün Kaymak (55), 1 Nisan Pazartesi günü İstanbul'daki Karacaahmet Şakirin Camii'ndeki öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı'nda...
1 NİSAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK Mersin
'de, kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren yazar, şair ve iki çocuk babası Ogün Kaymak (55), 1 Nisan
Pazartesi günü İstanbul
'daki Karacaahmet Şakirin Camii
'ndeki öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üsküdar
Bülbülderesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:32 Kaynak: DHA
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