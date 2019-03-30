Son Dakika Haberleri: Şair Ogün Kaymak, Hayatını Kaybetti (2)

Şair Ogün Kaymak, Hayatını Kaybetti (2)

29 dakika önce

1 NİSAN'DA TOPRAĞA VERİLECEKMersin'de, kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren yazar, şair ve iki çocuk babası Ogün Kaymak (55), 1 Nisan Pazartesi günü İstanbul'daki Karacaahmet Şakirin Camii'ndeki öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı'nda...

Şair Ogün Kaymak, Hayatını Kaybetti (2), System.String[]
1 NİSAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Mersin'de, kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren yazar, şair ve iki çocuk babası Ogün Kaymak (55), 1 Nisan Pazartesi günü İstanbul'daki  Karacaahmet Şakirin Camii'ndeki öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:32 Kaynak: DHA

1 Nisan, Kalp Krizi, Şakirin Camii, Güncel
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