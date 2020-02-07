Şair Serdar Tuncer, Kayseri'de söyleşiye katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şair Serdar Tuncer, Kayseri'de söyleşiye katılacak - Son Dakika

Şair Serdar Tuncer, Kayseri'de söyleşiye katılacak

6 saat önce

Şair ve yazar Serdar Tuncer, Kayseri'de "Sonsuzluk Kervanı" adlı söyleşiye katılacak.

Şair Serdar Tuncer, Kayseri'de söyleşiye katılacak, System.String[]

Şair ve yazar Serdar Tuncer, Kayseri'de "Sonsuzluk Kervanı" adlı söyleşiye katılacak.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gültepe Kültür Merkezindeki program 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kültür sanat etkinliklerine önem verdiklerini belirtti.

Serdar Tuncer'i Kayseri'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Palancıoğlu, "Programda, geçmişimize damga vurmuş değerli şair ve yazarlarla ilgili bilgilendirme yapılacak. Yeni bir programı olacak. Bu programları özenerek ve farklı açılardan hazırlıyoruz. Sadece Serdar Tuncer değil, Türkiye'nin ileri gelen şair, yazar ve sanatçılarını Kayseri'ye davet ederek sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızı programımıza davet ediyorum." dedi.

Serdar Tuncer, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı
Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 16:50:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şair Serdar Tuncer, Kayseri'de söyleşiye katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]