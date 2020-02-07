Şair Serdar Tuncer, Kayseri'de söyleşiye katılacak - Son Dakika

Şair ve yazar Serdar Tuncer, Kayseri'de "Sonsuzluk Kervanı" adlı söyleşiye katılacak.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gültepe Kültür Merkezindeki program 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kültür sanat etkinliklerine önem verdiklerini belirtti.

Serdar Tuncer'i Kayseri'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Palancıoğlu, "Programda, geçmişimize damga vurmuş değerli şair ve yazarlarla ilgili bilgilendirme yapılacak. Yeni bir programı olacak. Bu programları özenerek ve farklı açılardan hazırlıyoruz. Sadece Serdar Tuncer değil, Türkiye'nin ileri gelen şair, yazar ve sanatçılarını Kayseri'ye davet ederek sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Tüm vatandaşlarımızı programımıza davet ediyorum." dedi.