Şakalaşma Cinayetle Sonuçlandı

22.01.2026 12:49
İzmit'te A.K., şakalaştığı arkadaşı Yıldırım'ı bıçaklayarak öldürdü, tutuklandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde şakalaştığı arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım'ı (31) bıçaklayarak öldüren A.K.'nin (20) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. A.K. ifadesinde olayın ardından yardım çağırdığını, Yıldırım'ın karnına bastırarak kanamayı durdurmaya çalıştığını üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Olay, 20 Ocak günü saat 16.00 sıralarında Körfez Mahallesi Berk Sokak'taki bir kapalı otoparkta meydana geldi. A.K. şakalaşırken çıkan kavgada arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım'ı karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi A.K.'yi, olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakaladı. Yıldırım, dün Körfez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Körfez Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Cinayet şüphelisi A.K.'nin emniyette verdiği ifadesinde; Ferhat Ozan Yıldırım ile aynı iş yerinde motokurye olarak çalıştıklarını, aralarının iyi olduğunu, olay günü siparişleri teslim ettikten sonra otoparkta buluştuklarını ve şakalaşmaya başladıklarını, şakalaşmanın kavgaya dönüştüğün anlattı. A.K., Yıldırım'ın kendisini ittiğini ve motoruna tekme attığını öne sürdü. Yıldırım tarafından sıkıca sarıldığını, kurtulmak için defalarca bağırmasına rağmen bırakılmayınca motorun sepetindeki bıçağı aldığını söyleyen A.K., korkutmak amacıyla bıçağı bir kez salladığını iddia etti. A.K., bıçağın Yıldırım'ın karnına geldiğini ise sonradan fark ettiğini belirtti. A.K., olayın ardından yardım çağırdığını, Yıldırım'ın karnına bastırarak kanamayı durdurmaya çalıştığını, hayatını kaybettiğini ise gözaltındayken öğrendiğini belirterek, çok üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Öte yandan A.K.'nin ifadelerinin soruşturmada yer alan tanık ifadeleriyle uyuştuğu öğrenildi.

HABER: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

